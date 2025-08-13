Andalucía «peleará» por todas las vías que el Gobierno asuma el 50% de la dependencia, como en el País Vasco

La Junta de Andalucía «peleará por vías institucionales y administrativas» que el Gobierno de Pedro Sánchez asuma el 50% del coste del sistema de dependencia en la comunidad, en los mismos términos comprometidos con el País Vasco, según ha confirmado este miércoles la consejera de Inclusión Social, Loles López.

López sostiene que Andalucía «pone el doble que el Gobierno de España en dependencia» y considera injusto que el Gobierno central Ejecutivo haya pactado con el País Vasco afrontar la dependencia a partes iguales: «Aquí me rebelo. Es muy duro ver cómo el Gobierno de España, la señora (María Jesús) Montero, que es la que se va a presentar aquí por Andalucía a las elecciones, se sienta con el Gobierno vasco y acuerda que le va a pagar el 50% de la dependencia mientras trata a los andaluces con la punta del pie. ¿Y a nosotros no por qué? ¿Por el sillón de Sánchez?», se ha preguntado López en una entrevista con Europa Press.

La consejera defiende que Andalucía no quiere «ni más ni menos que nadie», sino «lo mismo». «Y si se lo va a pagar el País Vasco, a Andalucía también. Porque además nos tiene que pagar el 50%, es su responsabilidad». López acusa a la ministra de Hacienda de «olvidar» a Andalucía y asegura que «peleará por lo que es de los andaluces».

«Ahora que está Montero en Madrid se le olvida todo. No hay dinero para los andaluces. Es que encima es recochineo y lo que es suyo, como la dependencia, no se lo voy a pagar. Es muy duro de digerir», ha lamentado. Sobre los recortes en dependencia en la etapa de Mariano Rajoy, la consejera reconoce que «fue una época muy dura, porque cogimos un país en quiebra». «Pero es fácil de explicar», añade López, que utiliza el símil de una familia con hijos: «Si la economía va mal en casa, le quito la paga de los fines de semana a mis tres hijos. Pero, de pronto, la economía va bien, y Pedro Sánchez nos lo dice todos los días. Si la economía en casa va bien, lo lógico es que yo le devuelva la paga a mis tres hijos, ¿no?».

«Lo que no tiene sentido ninguno es que yo le devuelva la paga al vasco y al catalán y no se la devuelva el andaluz», sentencia. En relación con la gestión propia de la dependencia, la Junta no dará «marcha atrás» en su modelo de gestión -con un nuevo aplicativo informático y la reducción a una única visita la valoración de los dependientes- porque «está convencida» de que éste «viene a mejorar la situación de las personas» y porque el anterior «no funcionaba». «Cambiar un sistema de la dependencia es muy complicado. Andalucía es el sistema de dependencia más grande de España y cambiarlo es difícil y requiere tiempo», subraya.

La consejera recalca en que la comunidad andaluza ha batido «récords» en número de personas atendidas, con más de 300.000, cifra que contrapone a los datos obtenidos con la gestión de la dependencia por parte del anterior Gobierno socialista. «En el último periodo de la etapa del PSOE se llegaron a expulsar a 34.000 personas del sistema. En dependencia hay que seguir mejorando, pero cuando una escucha las barbaridades del PSOE viniendo de donde vienen…», reprocha López.

«Otro caballo de batalla son los días de espera. Es verdad que hay que seguir bajando, pero veníamos de 1.275 días de espera, tres años y medio. Los datos eran escalofriantes. Igual que eran escalofriantes las listas de espera. Y cada vez se van reduciendo». «Estoy convencida de lo que hemos hecho y de lo que vamos a seguir haciendo. Le pongo otro ejemplo: el Gobierno socialista, en su última legislatura, creó 283 plazas en residencias. Juanma Moreno en sus primeros cuatro años de legislatura creó más de 2.100 plazas. Y en esta segunda legislatura ya se han creado 2.300. Y ahora acabamos de publicar otras 3.000 más. Es decir, en el periodo de Juanma Moreno vamos a llegar a más de 7.500 plazas», esgrime la titular andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad.

A 30 de junio, Andalucía cuenta con 302.871 beneficiarios frente a los 212.241 de 2018, y 455.031 prestaciones, frente a las 279.272 que había en 2018, con el último gobierno socialista en la Junta. Además, Andalucía ha rebajado también el número de días de espera, que se sitúa en 574. Actualmente, la comunidad cuenta con «más beneficiarios y prestaciones que nunca», concluye López.