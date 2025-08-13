Carmen Borrego, contundente con Alejandra Rubio: «Respeto sus sentimientos, pero no los comparto»

Hace unas cuantas semanas, Carmen Borrego dio de qué hablar con su portada en la revista Lecturas, en cuya entrevista decidió hablar de Alejandra Rubio. Algo que provocó que la tensión entre tía y sobrina volviese a hacer acto de presencia a nivel público. Pero no todo queda ahí, puesto que, hace tan solo unos días, se volvió a avivar la llama cuando la joven comentó la portada de su tía, y ésta respondió con contundencia a sus palabras: «Aquí hablamos todos de todos». El pasado lunes, en el Club Social del programa Vamos a ver, la hija de Terelu Campos aseguró estar cansada de esta situación. Tanto es así que se negó en rotundo a responder ni a opinar al respecto, y mucho menos cuando se trataba de un asunto que tenía relación con su hijo Carlo. Aun así, sí que quiso comentar algo: «Siempre soy yo la mala de la película».

El pasado martes 12 de agosto, como no podía ser de otra manera, Carmen Borrego decidió responder a su sobrina. Eso sí, antes de nada, quiso hacer hincapié en que no existe cierta tensión entre ellas, por mucho que lo parezca de cara a la galería: «Yo hablo de lo que siento y de lo que vivo. Yo fuera de un plató no tengo ningún problema con Alejandra, si queréis me lo invento», comentó la hija de María Teresa Campos a sus compañeros del Club Social de Vamos a ver. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «Si yo llamo ahora mismo a Alejandra para cualquier cosa, Alejandra me va a coger el teléfono. Si mi hermana organiza una comida en su casa y está Alejandra, yo iré sin ningún tipo de problema e igual Alejandra. A eso me refiero con que no existe ningún problema fuera», confesó, tratando de quitar hierro al asunto.

Acto seguido, respecto a la sensación de la hija de Terelu Campos de ser siempre «la mala de la película», Carmen Borrego se ha mostrado contundente: «El problema yo creo que es que ella tiene un sentimiento de que es la bruja, yo respeto sus sentimientos, pero no los comparto». Y añadió: «No es cuestión de ser bruja o no ser bruja, es cuestión de ser más prudente».

Lejos de que todo quede ahí, la madre de José María Almoguera quiso ir mucho más allá: «Creo que mi hijo lo único que ha dicho es ‘me gustaría tener una relación con mi prima y conocer a su hijo’». Eso sí, la colaboradora ha dejado algo claro: «Me da la sensación de que aquello que dicen muchas veces los demás, ahora estoy yo empezando a creerme que José María y yo somos menos. Pero mi hijo y yo no nos consideramos ni menos ni más en la familia».

Por si fuera poco, Carmen Borrego reconoció que no entendía la supuesta desconfianza de Alejandra Rubio hacia su hijo, José María Almoguera: «No tiene motivos para decir que no se fía de José porque yo no he visto nunca a José ir contra su prima, ni hablando de la vida de su prima o de su pareja e hijo», expresó.