Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: José Luis amenaza a Rafael
Le advierte que debe atenerse a las consecuencias.
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido convertirse en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado martes 12 de agosto, los espectadores de esta serie diaria pudieron disfrutar del capítulo 231 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo José Luis no puede evitar estallar como nunca antes lo había hecho. Y todo como consecuencia directa de la inesperada revelación por parte de Victoria. Eso sí, el duque no será quien se lleve la peor parte tras haber salido a la luz este impactante y sorprendente secreto.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia han podido ser testigos de cómo Bárbara no ha dudado un solo segundo en aprovechar la oportunidad que se le ha presentado para hacer una confesión muy concreta tanto a Leonardo como a Irene. ¿En qué consiste, exactamente? En que sabe toda la verdad respecto a su idilio. Es más que evidente que no dudará en utilizar esa información cuando le sea más útil. Pero no todo queda ahí, puesto que Adriana ha dado el importantísimo paso de pedir un enorme favor a Atanasio. Es consciente de las posibles consecuencias de este acto pero, siendo consciente del escenario tan complejo en el que se encuentra, es más que evidente que no le queda más remedio que dar ese importantísimo y necesario paso. ¿Conseguirá la joven su cometido antes de que sea demasiado tarde?
¿Qué sucede en el episodio 233 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 13 de agosto?
De esta manera tan concreta, los seguidores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo José Luis no ha dudado un solo segundo en amenazar a Rafael. De esta forma, ha querido advertirle de que se atenga a las consecuencias después de lo que ha hecho a su familia. ¡Lo va a pagar muy caro!
Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Atanasio ha dado el importantísimo paso de jugárselo todo a la hora de encontrar las pruebas sobre quién es, realmente, el legítimo dueño de Valle Salvaje. Es consciente de las posibles consecuencias pero, dadas las consecuencias, no le queda más remedio.
Pero no todo queda ahí, puesto que Alejo no ha dudado en sorprender, como nunca antes, a Luisa. Se trata de algo que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
