Cake Minuesa: «Me da más miedo quedarme en casa que entrar en Venezuela»

El reportero de OKDIARIO Cake Minuesa se encuentra en Colombia intentando encontrar una grieta en el muro chavista para entrar en Venezuela y contar lo que está ocurriendo tras la captura de Nicolás Maduro. Pese a los riesgos evidentes, el periodista tiene claro que «me da más miedo quedarme en casa y no contarlo».

«Estoy feliz por la promesa cumplida de ‘volveremos a Venezuela’ y queremos cumplirla, queremos entrar. Está complicado», asegura Minuesa desde Bogotá, donde ha recogido testimonios exclusivos de líderes de la oposición venezolana que han sufrido torturas y años de cárcel bajo el régimen chavista.

El régimen impide la entrada de periodistas

El reportero explica las dificultades que enfrenta el periodismo para acceder a Venezuela: «Incluso los medios de comunicación que son favoritos o afines de Sheinbaum, los medios mexicanos, ya han sufrido el zarandeo de la seguridad de los soldados venezolanos que te dicen cruza, entra y según entras te pegan, te encarcelan y te meten en el calabozo».

La situación es tan tensa que medios argentinos «desde el puente hablan con los soldados y les dicen entrad, entrad. Y dicen: No, hombre, no somos tontos. Somos hispanos, somos pillos, no vamos a entrar. Es un juego de las autoridades que no quieren mostrar la verdad».

Al día siguiente de la captura de Maduro, el régimen «encarceló a 14 periodistas. Es verdad que los han liberado, pero con esas andamos», denuncia Minuesa.

Preguntado directamente sobre si tiene miedo de intentar cruzar la frontera, Cake Minuesa responde sin titubeos: «Claro que da miedo, pero me da más miedo quedarme en casa y no contarlo».

El reportero justifica su determinación con un argumento contundente: «Hemos estado acompañando en campaña a María Corina, a su gente. Hemos vivido y convivido con esta gente que ha dado años de su vida por la libertad. Ahora es el momento».

«Lo hemos hablado en muchas ocasiones, porque yo me he querido venir antes y no hemos podido hasta que no hemos visto la ocasión», añade el periodista, que hace un año y medio fue detenido y deportado de Venezuela tras cubrir las elecciones presidenciales.

Mientras busca la forma de entrar en el país caribeño, Minuesa está realizando entrevistas exclusivas con líderes de la oposición venezolana refugiados en Colombia. Entre ellos, el fotógrafo Jesús Medina Ezaine, quien fue torturado en la prisión de Ramo Verde, y el diputado Renzo Prieto, que estuvo cuatro años encarcelado.

«Básicamente nosotros con los que estamos hablando es con gente de la calle. Por eso, como es gente de la calle, nos respetan, nos abren las puertas de sus casas y nos dan declaraciones porque tienen mucho miedo», explica el reportero.

Ese miedo no es infundado. Minuesa revela que «en Colombia ha habido incursiones de coches, de soldados que han ametrallado y han disparado a líderes de la oposición venezolana». Fuerzas paramilitares chavistas «han entrado en Bogotá, en los barrios en los que yo estoy visitando, donde están viviendo los líderes de la oposición, y ametrallaron a dos líderes que sobrevivieron de milagro. Te estoy hablando de uno recibir seis balas y no morir».

«La oposición venezolana ha sido heroica»

El periodista hace un reconocimiento especial a la resistencia venezolana: «La oposición de la calle ha sido heroica y creo que en algún momento habrá que reconocérselo». Precisamente por ese heroísmo de la gente común es por lo que Minuesa insiste en intentar entrar: «Si es que cuando a mí me expulsan de Venezuela nadie habla de derechos humanos, de libertad de expresión, y ahora de repente es la izquierda la que se queja cuando ve peligrar su dinero».

Los líderes de la oposición con los que Cake está hablando transmiten un mensaje claro: no confían en el actual gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez y con Diosdado Cabello todavía en posiciones de poder.

«Mientras esté Delcy, que no les vale, que la apariencia de que Venezuela, el chavismo se ha terminado es una simple apariencia», asegura Minuesa citando a sus fuentes. Sobre Diosdado Cabello, uno de sus entrevistados afirma que «la única salida que le queda es que se suicide o que le suiciden. No tiene otra salida».

«Nadie sabe qué va a pasar»

El reportero reconoce que la situación es absolutamente impredecible: «Nadie pensaba que iban a extraer a Maduro. Nadie se atreve a decir nada porque nadie pensaba que luego iba a ser Delcy Rodríguez la que capitaneara esto. Lo que ha pasado no estaba en el guion de nadie».

Pese a la incertidumbre y los riesgos, Cake Minuesa mantiene su compromiso: «La oposición sigue firme y con muchas ganas de entrar y de volver, como nosotros y como cualquier medio de comunicación. Seguimos en la batalla».