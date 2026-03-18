Colas kilométricas en Mercadona por el plato preparado de 4 euros del que todo el mundo habla

En Mercadona siempre hay algún producto que en cuanto se lanza, se convierte en viral entre sus Jefes. A veces es un dulce como las torrijas que venden congeladas, otras una crema viral. Y otras, algo tan sencillo como un plato preparado que resuelve una comida en cuestión de minutos. Es lo que está pasando con el arroz de pescado de Hacendado, una bandeja individual que cuesta 4 euros y que muchos están descubriendo casi por casualidad.

Lo curioso es que no se trata de ninguna novedad extravagante, ya que no deja de ser un plato de arroz con pescado y en formato listo para calentar. Nada más. Sin embargo, se ha convertido en uno de esos productos que se recomiendan entre amigos o que aparecen en redes como hallazgo de supermercado. En un momento en el que cada vez se cocina menos entre semana, los platos preparados han dejado de ser ese recurso de emergencia para convertirse en parte habitual de la compra. Y este arroz de pescado de Mercadona parece encajar justo en ese punto medio entre comodidad y sabor que muchos buscan.

El plato de Mercadona que arrasa por 4 euros

El producto es sencillo ya que se presenta en una bandeja de 280 gramos bajo la marca Hacendado, que recordemos, es la marca blanca de Mercadona, y que tiene un precio de 4 euros. Un plato perfecto para una sola ración que podemos conservar en la nevera y calentar en el microondas. El propio envase indica que basta con perforar el film antes de calentar y dejarlo unos dos minutos a máxima potencia. Después se retira el plástico, se mezcla y está listo para comer. Es decir, en menos tiempo del que tardas en poner a hervir agua ya tienes el plato preparado. Y eso, para quien llega tarde del trabajo o no quiere ensuciar la cocina, pesa mucho.

Lo que lleva y por qué está llamando la atención

Según la etiqueta, el arroz incluye caldo elaborado con tomate, ajo y cebolla, además de pescado y marisco. Aparecen ingredientes como langostino, crustáceos y moluscos, junto a especias que aportan ese punto marinero. No es una paella tradicional ni pretende serlo. Tampoco es un arroz negro ni un arroz caldoso al uso. Se sitúa más bien en esa categoría de arroz meloso con sabor a mar, pensado para gustar a un público amplio.

Una de las cosas que más comentarios genera es precisamente eso: que por 4 euros se obtiene una ración que no sabe a simple arroz blanco con tropezones, sino que tiene un fondo más trabajado. Evidentemente no sustituye a una receta casera hecha con tiempo, pero tampoco da sensación de producto plano. El envase también advierte que puede contener trazas de gluten y sulfitos, algo habitual en este tipo de elaboraciones, y conviene revisarlo en caso de intolerancias.

Información nutricional

La bandeja completa de 280 gramos aporta 594 kilocalorías. Contiene 19 gramos de proteínas, 87 gramos de hidratos de carbono y 18 gramos de grasas. No es un plato ligero en términos calóricos, pero tampoco está fuera de lo que supone una comida principal basada en arroz y pescado. De hecho, para muchos encaja dentro de una comida única, sin necesidad de añadir mucho más. En un contexto en el que cada vez se mira más la etiqueta antes de comprar, el hecho de que la ración esté cerrada y clara facilita el control de cantidades.

Por qué triunfan estos platos preparados

Más allá de este arroz concreto, el fenómeno tiene que ver con algo más amplio. Los platos refrigerados listos para calentar están viviendo un momento de auge. No sólo en Mercadona, pero sí especialmente en esta cadena, que ha ido ampliando su oferta en los últimos años.

La razón es sencilla: falta de tiempo. Jornadas largas, comidas rápidas y cada vez menos ganas de ponerse a cocinar entre semana. En ese escenario, pagar 4 euros por un plato caliente que se prepara en dos minutos no parece una mala inversión. Además, el formato individual evita desperdicios. No obliga a abrir un paquete grande ni a calcular raciones. Es abrir, calentar y listo.

No es un arroz gourmet pero cumple lo que promete

Conviene dejar algo claro, no estamos ante un arroz de restaurante ni ante una receta tradicional cocinada a fuego lento durante horas. Es un plato preparado de supermercado. Pero dentro de esa categoría, cumple lo que promete y además lo hace con sobras. Tiene un sabor que reconocemos, una textura aceptable y comodidad absoluta. Y eso, para muchos, es suficiente.

En redes sociales ya hay opiniones muy positivas. Algunos lo destacan como una solución práctica para el trabajo. Otros lo comparan con opciones similares de otras cadenas y suele imponerse a cualquier otra opción, pero además lo que parece evidente es que este arroz de pescado Hacendado ha conseguido algo que no todos los productos logran: que se hable de él.