Landaluce muere en la orilla: claudica con Cerúndolo en un maratón de más de seis horas en Roland Garros

Con el resto ancho de Landaluce se fue todo. Triunfo (6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6) para Cerúndolo y honores para Landaluce, que se despide de Roland Garros tras quedarse en la orilla de un partido maratoniano. Extendido a más de las seis horas; cinco sets, tres tie-breaks; y un súper tie-break. En la última instancia claudicó Landaluce. El tercer partido más largo de la historia de Roland Garros se lo lleva Cerúndolo, que culmina su semana fantástica tras eliminar a Sinner en la ronda anterior. Se despide Landaluce, lo hace con honores.

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