Landaluce muere en la orilla: claudica con Cerúndolo en un maratón de más de seis horas en Roland Garros
El español hinca la rodilla en el tercer partido más largo de la historia del torneo
El partido se fue a más de las seis horas; cinco sets, tres tie-breaks; y un súper tie-break
Con el resto ancho de Landaluce se fue todo. Triunfo (6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6) para Cerúndolo y honores para Landaluce, que se despide de Roland Garros tras quedarse en la orilla de un partido maratoniano. Extendido a más de las seis horas; cinco sets, tres tie-breaks; y un súper tie-break. En la última instancia claudicó Landaluce. El tercer partido más largo de la historia de Roland Garros se lo lleva Cerúndolo, que culmina su semana fantástica tras eliminar a Sinner en la ronda anterior. Se despide Landaluce, lo hace con honores.
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