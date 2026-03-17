Israel asegura que ha matado a Ali Larijaní, responsable de la represión iraní y figura clave de la dictadura

El Ministerio de Defensa de Israel ha asegurado este martes que Teherán ha acabado con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, una figura clave de la dictadura de los ayatolás, en los bombardeos de anoche contra «infraestructuras del régimen» iraní. Israel le acusa de ser «jefe del aparato represivo central de Irán».

Tras el anuncio de Israel de la muerte de Ali Larijani, un mensaje atribuido a su cuenta dice que «su memoria permanecerá siempre en el corazón de la nación iraní, y estos mártires sentarán las bases del Ejército de la República Islámica dentro de la estructura de las fuerzas armadas durante muchos años». Pese a ello, Irán niega su muerte.

El ministro hebreo de Defensa, Israel Katz, ha difundido un mensaje de vídeo donde dice que «el jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y el general Gholamreza Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche».

En la cuenta de redes del Ejército de Israel se puede leer el comunicado sobre la muerte de Ali Larijani, «líder efectivo» de la dictadura iraní. El texto añade que: «A lo largo de los años, Larijani fue considerado una de las figuras más veteranas y de mayor rango dentro del liderazgo del régimen iraní, y fue un estrecho colaborador del Líder Supremo Ali Jamenei».

«Durante la más reciente oleada de protestas contra el régimen terrorista iraní, Larijani supervisó personalmente la masacre perpetrada contra los manifestantes iraníes», finaliza.

Según The New York Times, el ayatolá Alí Jamenei había expresado sus preferencias por Alí Larijani, para ser su sucesor, y que «vele por que la República Islámica resista cualquier ataque militar y cualquier asesinato selectivo».

No solo eso, sino que según Axios, Donald Trump pudo verse tentado también por apoyarle para garantizar la estabilidad del país de cara a una transición en Irán.