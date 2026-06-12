Sanabria, el reencuentro con el paraíso glaciar: naturaleza, lobo ibérico y alta gastronomía para este verano

El verano ya está a las puertas y, con él, la eterna búsqueda de ese destino capaz de desconectarnos del ruido, sanar el alma y reconciliarnos con la naturaleza en su estado más puro. Este año, mi elección lo tiene claro.

Hay lugares a los que siempre se vuelve, pero hay momentos en los que volver es, además, un acto de gratitud y apoyo. Tras los devastadores incendios que golpearon la comarca el pasado verano, Sanabria emerge con más fuerza que nunca, lista para demostrar por qué sigue siendo uno de los tesoros más deslumbrantes del noroeste peninsular.

Sanabria invita a regresar cada año para seguir descubriendo su riqueza y disfrutar, en cualquier época del año, de sus impresionantes paisajes naturales como el Lago de Sanabria, sus rutas de senderismo, el Mercado medieval de Puebla de Sanabria, declarada en 1994 BIC (Bien de Interés Cultural en la categoría de conjunto histórico), o el Monasterio Cisterciense de San Martín de Castañeda, entre otras maravillas dentro de este Parque Natural y Reserva de la Biosfera.

Para quien escribe estas líneas, volver a Sanabria es también un viaje a la infancia. Imposible no recordar aquellos veranos de mi niñez cuando, viviendo en Zamora, la gran escapada familiar nos llevaba directos a la playa de Viquiella, la más grande del lago . Allí, armados con una barca hinchable, flotadores y la ilusión de un niño, descubríamos la inmensidad de unas aguas mágicas.

Con los años, ese idilio no ha hecho más que crecer: he recorrido sus rutas de senderismo, como la espectacular ascensión a la Cascada de Sotillo, he ejercido de embajador llevando a amigos y familiares, y he visto cómo la comarca ha sabido florecer con propuestas hoteleras y gastronómicas de auténtico primer nivel.

El mayor lago glaciar de la península te espera

Con más de 50 metros de profundidad y unos 3.000 metros de longitud, el Lago de Sanabria es un monumental espectáculo de origen glaciar. Sus aguas cristalinas y sus playas de arena fina, rodeadas de robledales y montañas, configuran un escenario perfecto tanto para los que buscan el dinamismo de nadar y el senderismo, como para quienes persiguen la paz absoluta bajo el sol.

Senda obligatoria: el Centro del Lobo Ibérico

A tan solo 9 kilómetros de la bellísima Puebla de Sanabria, en la localidad de Robledo, se encuentra una parada imprescindible para entender la riqueza faunística de la zona: el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León Félix Rodríguez de la Fuente.

Inaugurado en octubre de 2015 en plena Sierra de la Culebra, este complejo educativo y de conservación alberga la mayor densidad de población de lobo ibérico de toda la Península Ibérica y de Europa. De los 2.500 ejemplares que habitan en España, más de 400 se ubican en la provincia de Zamora, consolidándola como la gran zona de asentamiento de esta especie emblemática. Una experiencia sobrecogedora y didáctica ideal para toda la familia.

El Centro está dirigido por el experto Carlos Sanz, uno de los amigos y compañeros del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, aquel hombre que nos hizo amar la naturaleza y nos enseñaba de una manera cercana la vida de la fauna salvaje, en su programa de televisión El Hombre y la Tierra.

Las visitas al centro son guiadas y duran unas dos horas. La visita comienza en el edificio, donde aprenderemos sobre la biología, la historia y la ecología del lobo ibérico. A continuación, llega el momento más esperado; la salida al exterior para observar a los lobos en semilibertad. Una pasarela de madera nos conduce hasta el primer observatorio, el Tenadón.

Dónde dormir y comer: guía de excelencia en Sanabria y La Carballeda

La comarca no sólo alimenta el espíritu; su despensa y su hospitalidad son legendarias, ofrece una amplia variedad de platos típicos de la región. Puebla de Sanabria, El Puente, Ribadelago, Galende, Vigo de Sanabria o San Martín de Castañeda son lugares ideales para encontrar alojamiento y disfrutar de la gastronomía local. Aquí comparto una cuidada selección de enclaves hoteleros y propuestas gastronómicas que justifican, por sí solas, una escapada:

El Puente de Sanabria: epicentro del sabor

Hotel restaurante Casa Maribona Gela: a diez minutos del Lago, este hotel y restaurante es el sinónimo perfecto de sentirse como en casa, gracias al mimo de Mariló y su familia. Su cocina a las brasas es un referente. Carnes y pulpo a brasa, fabulosas parrilladas de carnes y pescados y joyas de la tierra como los icónicos habones y los boletus.

a diez minutos del Lago, este hotel y restaurante es el sinónimo perfecto de sentirse como en casa, gracias al mimo de Mariló y su familia. Su cocina a las brasas es un referente. Carnes y pulpo a brasa, fabulosas parrilladas de carnes y pescados y joyas de la tierra como los icónicos habones y los boletus. Restaurante Rochi: un referente histórico que no necesita presentación. Su cocina es un monumento al producto local, capitaneada por el excelso chuletón de ternera sanabresa y unos boletus de una calidad tan extrema que los comercializan a nivel nacional.

un referente histórico que no necesita presentación. Su cocina es un monumento al producto local, capitaneada por el excelso chuletón de ternera sanabresa y unos boletus de una calidad tan extrema que los comercializan a nivel nacional. Cafetería El Lago: con Suso al frente, es La Casa de las Hamburguesas de Sanabria. Un punto de encuentro vibrante con una terraza llena de vida, ideal para un desayuno con fundamento, un picoteo rápido o disfrutar de raciones generosas antes de enfilar hacia la montaña.

Puebla de Sanabria: historia y vanguardia

Posada Real de las Misas: una joya del siglo XV ubicada en el casco histórico, con vistas espectaculares al río. Su propuesta gastronómica fusiona la tradición sanabresa y zamorana con sutiles toques de vanguardia. Las carnes de Aliste y su pulpo a la brasa son memorables.

una joya del siglo XV ubicada en el casco histórico, con vistas espectaculares al río. Su propuesta gastronómica fusiona la tradición sanabresa y zamorana con sutiles toques de vanguardia. Las carnes de Aliste y su pulpo a la brasa son memorables. Posada Real La Cartería: el refugio perfecto para el bienestar. Ofrece habitaciones con bañera de hidromasaje, baño turco, sauna y gimnasio, además de una cocina que reinterpreta con creatividad los platos tradicionales, regados con una magnífica bodega y orujos de la zona.

Las Posadas Reales son establecimientos rurales cuya oferta es un ejemplo de servicio basado en la excelencia turística. Deben cumplir con una serie de requisitos para ser reconocidas como tales en Castilla y León. Todas están situadas en pueblos con valor histórico monumental o en parajes naturales de gran belleza, y su arquitectura tradicional se integra perfectamente en su entorno. Cuidan su decoración hasta el último detalle, ofreciendo a los huéspedes calidad en las prestaciones, calidez en el trato, contacto directo con la naturaleza y estancia en un alojamiento con especial encanto y carácter.

Alrededores del lago y enclaves únicos

Hotel Espejo de Soledades: un auténtico lujo para los sentidos. Este hotel permite el privilegio absoluto de salir directamente de la habitación a la playa del Lago de Sanabria para bañarse en sus aguas medicinales y cristalinas. Conexión total y jacuzzis en las habitaciones.

un auténtico lujo para los sentidos. Este hotel permite el privilegio absoluto de salir directamente de la habitación a la playa del Lago de Sanabria para bañarse en sus aguas medicinales y cristalinas. Conexión total y jacuzzis en las habitaciones. Bar El Pato: situado en el monte que rodea la playa de El Folgoso, ofrece raciones y bocadillos con buena relación calidad-precio, y amplia terraza para disfrutar de preciosas vistas a orillas del lago.

situado en el monte que rodea la playa de El Folgoso, ofrece raciones y bocadillos con buena relación calidad-precio, y amplia terraza para disfrutar de preciosas vistas a orillas del lago. Posada Real Villa Lucerna Sports & Hotel Resort: un complejo de ensueño rodeado de naturaleza con vistas panorámicas al lago . Combina alojamiento de primera, variadas zonas gastronómicas, camas balinesas, zona chill out y un divertido parque multiaventura.

un complejo de ensueño rodeado de naturaleza con vistas panorámicas al lago . Combina alojamiento de primera, variadas zonas gastronómicas, camas balinesas, zona chill out y un divertido parque multiaventura. Restaurante Los Castaños (Trabazos): si nos adentramos en el corazón de Aliste, la parada en la casa de Marcos Senández es sagrada. Baluarte, desde 1980, ofrece una cocina honesta, contundente y llena de verdad (atención a sus afamadas mollejas y a los boletus con nata) que representa la hospitalidad alistana en su máxima expresión.

Sanabria nos necesita, pero, sobre todo, nosotros necesitamos a Sanabria. Su paisaje herido cicatriza rápido gracias a la fuerza de su gente y a una naturaleza incombustible. Este verano, regálate el reencuentro con un destino que está más vivo que nunca.