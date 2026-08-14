La nueva película de ‘La momia’ con Brendan Fraser y Rachel Weisz acaba de anunciar el regreso de otros dos personajes míticos de la saga

Hollywood está resucitando algunas de las franquicias más queridas de la generación millennial. Este año hemos tenido secuelas tardías como El diablo viste de Prada 2 y las próximas navidades seremos testigos del esperado estreno de Jumanji: Mundo abierto. Todas ellas, de alguna manera, intentan recuperar a alguno de sus personajes originales para seguir despertando esa sensación de nostalgia. Una virtud y tendencia que la futura La momia 4 seguirá al pie de la letra, trayendo de vuelta a la mayoría de los personajes que conquistaron el corazón de los fans en la primera cinta.

El regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz no es ninguna sorpresa. Sabemos desde hace meses que el matrimonio formado por Rick O’Conell y Evelyn volvería a liderar la nueva aventura fílmica de esta especie de reinicio que no tendrá en cuenta los acontecimientos vividos en la fallida La momia: la tumba del emperador Dragón (2008). Reiniciar la propiedad intelectual, manteniendo el espíritu primigenio, será crucial y para ello, Universal Pictures ha contratado a dos cineastas que saben mejor que nadie lo que significa resucitar una IP; Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett serán los responsables de producir y desarrollar una historia que pretende devolver a los espectadores a las salas y, de paso, poder continuar el legado de una trilogía que en su momento llegó a recaudar 1.600 millones de dólares en todo el mundo.

Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett fueron los directores de Scream (2022) y de Noche de bodas (2026). Un currículum fílmico que demuestra su sobrada habilidad para construir historias de terror sin abandonar el lado humorístico de las mismas.

Los actores que regresan a la nueva película de ‘La momia’

Al regreso de Fraser y Weisz hay que sumar la participación de John Hannah, el divertido y mentiroso hermano de Evelyn que no para de meterse en líos.

Pero esto no acaba aquí; los últimos en añadirse al casting son Kevin J. O’Connor y Oded Fehr. El primero era un antiguo socio de Rick que traicionaba a este uniéndose al bando de Imhotep. El segundo encarnó al valiente e idealista Ardeth Bay, el líder de la sociedad secreta que juró proteger a Egipto de las fuerzas del poderoso hechicero.

Entre los nuevos rostros encontramos a Numan Acar (El joven Sherlock) y la estrella de Obsession, Michael Johnston. Se desconoce los personajes que interpretarán, pero dada su edad, no sería extraño que Johnston encarnase al hijo del matrimonio protagonista.

Todavía no hay un argumento oficial, aunque se rumorea que la idea principal es la de recuperar las localizaciones reales y la esencia aventurera que consagró a las dos primeras cintas.

¿Cuándo se estrenará en cines?

La momia 4 llegará a los cines el 15 de octubre de 2027. ¿Conseguirá cautivar de nuevo a los fans de la saga?