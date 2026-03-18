Previsión AEMET: Castilla y León con nubes, chubascos y cambios de temperatura hoy

Hoy, 18 de marzo de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta mayormente poco nuboso, aunque se esperan intervalos de nubes medias y altas, especialmente en el suroeste, donde podrían producirse algunos chubascos dispersos. En el nordeste, la probabilidad de bancos de niebla matinales añade un toque de misterio a la jornada. Las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que las máximas descenderán y el viento soplará de forma variable, con intervalos moderados en el sur y este.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 18 de marzo

Cielo nublado y tarde cálida en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia. A primera hora, la temperatura ronda los 4 grados, mientras el viento sopla suavemente desde el sureste a unos 10 km/h, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 2 grados. A medida que el sol asoma tímidamente a las 07:29, la humedad se mantiene en un 20%, lo que promete un ambiente fresco y agradable.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 19 grados, ofreciendo un respiro cálido antes de que el sol se despida a las 19:31. El cielo seguirá cubierto, pero sin riesgo de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un paseo al aire libre. Con ráfagas de viento que no superan los 5 km/h, la tarde se presenta ideal para disfrutar de la luz del día, mientras la atmósfera se siente ligera y renovada.

Zamora: nubes y viento con posible lluvia

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Zamora. La mañana comienza con un cielo cubierto, donde el viento sopla con fuerza, creando una atmósfera fresca y revuelta. A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 19 grados, mientras la humedad se siente intensa, alcanzando hasta el 80%.

La tarde traerá un ligero descenso térmico, con cielos más despejados, pero no se debe bajar la guardia. Con ráfagas de viento que pueden superar los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvia, aunque baja, no se puede descartar. Un día para estar preparado y no olvidar la bufanda.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado y ambiente fresco

El día amanece en Salamanca con un cielo parcialmente nublado, donde la temperatura mínima se sitúa en 5°C, aunque la sensación térmica puede llegar a ser un poco más fresca. A medida que avanza la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 16°C y la humedad, que alcanzará un 80%, hará que el ambiente se sienta algo pesado. No se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un agradable paseo bajo la luz del sol que saldrá a las 07:29.

Por la tarde, el cielo se mantendrá similar, con temperaturas que alcanzarán los 19°C. Aunque las ráfagas de viento pueden llegar a ser fuertes, superando los 30 km/h, la jornada se presentará como fresca y agradable. Con la puesta del sol a las 19:32, Salamanca disfrutará de más de 12 horas de luz, ideal para actividades al aire libre.

Valladolid: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 19 grados. La brisa será suave, con vientos del sureste que alcanzarán los 10 km/h, creando un ambiente agradable y sin riesgo de lluvia.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que la sensación térmica se mantendrá en niveles confortables. Aprovechar la tranquilidad del día puede ser una excelente manera de recargar energías.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 6 grados, pero la sensación térmica puede bajar a 2, así que es recomendable abrigarse un poco. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 21 grados por la tarde. Será un buen momento para salir y disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar una chaqueta ligera para la noche.

Palencia: cielo despejado y sol radiante

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 1°C. A medida que avanza la jornada, el sol se hará más presente y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 18°C por la tarde, aunque el viento del sureste, con ráfagas de hasta 35 km/h, aportará una sensación térmica más cálida.

Sin embargo, la tarde-noche se mantendrá tranquila, con un cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia. Se recomienda aprovechar el buen tiempo para actividades al aire libre, pero no olvidar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

Cielos despejados y sol brillante en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 5 grados. La brisa del sureste, con una velocidad moderada, aporta un ambiente agradable, aunque la sensación térmica puede bajar a 1 grado. A medida que avance el día, el sol se mantendrá brillante y las temperaturas irán subiendo, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre, así que no olvides llevar una chaqueta ligera y aprovechar la calidez del sol.

Segovia: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 6°C. A medida que avanza la mañana, el sol se alza y el mercurio comienza a ascender, alcanzando una máxima de 18°C por la tarde, mientras el viento del sureste sopla a 20 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde se presenta con un cielo más nublado y aunque no se prevén lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas nocturnas, cuando la temperatura descenderá a 14°C. La humedad relativa se mantendrá entre el 20% y el 65%, lo que puede generar una sensación térmica variable.

Cielo despejado y brisa suave en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:23. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, alcanzando los 4°C, pero la sensación térmica será más cálida, llegando a los 20°C. La brisa suave del sureste, con una velocidad de 15 km/h, aportará un toque agradable.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, pero sin riesgo de lluvias, lo que permitirá que la temperatura máxima alcance los 19°C. La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, oscilando entre el 20% y el 70%. Con la puesta del sol a las 19:19, Soria disfrutará de más de 12 horas de luz, haciendo de esta jornada una experiencia placentera.