Javi Poves estalla por la moda de invitar a influencers a los estadios: «No aportan ningún tipo de labor»

La polémica de las invitaciones a influencers y creadores de contenido a los estadios de Primera División sigue generando revuelo. Ahora ha sido Javi Poves el que se ha pronunciado. El presidente-enterenador del Moscardó ha participado como invitado a través de videollamada en el programa En boca de todos de Cuatro y ha dado su opinión, siempre incendiaria.

«¿ El Real Madrid necesita de esta gente que no aporta ningún tipo de valor? El Real Madrid es gigantesco al lado de estas hormigas», comentaba el que fuera futbolista. Cada vez es más frecuente ver a influencers invitados por clubes o patrocinadores para asistir a los partidos desde zonas VIP, compartir contenido en redes sociales con el objetivo en teoría de acercar el fútbol a nuevas audiencias. Sin embargo, esta estrategia de marketing no está siendo bien recibida por una parte importante de la afición tradicional.

🗣️ Javi Poves : “ ¿ El Real Madrid necesita de esta gente que no aporta ningún tipo de valor ? El Real Madrid es

gigantesco al lado de estas hormigas Se tenia que decir y se dijo pic.twitter.com/Yr7bq8BIKd https://t.co/wL3a6yTUrk — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) March 17, 2026

Sus apariciones no siempre son bien acogidas por el resto de aficionados, como ocurrió el pasado sábado en el Santiago Bernabéu con motivo del encuentro entre el Real Madrid y el Elche. En las gradas del estadio merengue estuvieron Lola Lolita (4,3 millones de usuarios en Instagram y 13,7 millones en Tiktok) y Marina Rivers (2,2 millones en Instagram y 7,9 millones en Tiktok) y causaron bastante revuelo con las fotos publicadas: poses sensuales, comiendo perritos calientes, etc.

«Una pena que gente a la que no interesa el fútbol puedan ir gratis», «¿Qué pintan estas dos en el Bernabéu?», «Vergüenza en lo que se ha convertido el Bernabéu» o «¡Fuera!» son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales contra las creadoras de contenido, que por cierto también aparecen en otras publicaciones anteriores con las camisetas del Barcelona o del Atlético de Madrid, dejando muy claro que se venden al mejor postor.

Los más críticos consideran que los clubes priorizan la visibilidad digital y las campañas publicitarias por encima de la fidelidad de los aficionados que sostienen al equipo cada fin de semana. «El Real Madrid debería prohibir la entrada a este tipo de influencers que ni ven el partido y solo hacen tonterías en la grada», comentaba otro aficionado indignado en X, antes Twitter.