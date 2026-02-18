La Federación fulmina a Javi Poves: dos años inhabilitado y multón por saltarse una sanción previa

Javi Poves no podrá pisar un campo de fútbol en los próximos dos años. La Federación Española de Fútbol ha decidido inhabilitarle después de saltarse la última sanción que le interpuso el máximo organismo del fútbol español. El presidente del Colonia Moscardó se abalanzó contra un árbitro en el partido contra el Rayo Majadahonda, pese a estar sancionado con ocho partidos.

El terraplanista se saltó la sanción federativa y ahora ha sido castigado por reincidente. «Sancionamos a D. Javier Poves Gomez con dos años de inhabilitación y multa de tres mil quinientos (3.500) euros, por la comisión de la infracción de quebrantamiento de sanción prevista en el artículo 64 del Código Disciplinario de la RFEF», dijo el ente en un comunicado.

A Javi Poves ya le habían sancionado a través del Juez Disciplinario Único con una sanción previa de ocho partidos y una multa de 1.800 euros el pasado 12 de febrero. Su reacción fue hacer caso omiso y presentarse el 15 de febrero en el partido de su equipo contra el Rayo Majadahonda y montar un nuevo lío con el árbitro como protagonista.

El acta de aquel encuentro describe el errático comportamiento del presidente del Colonia Moscardó. «Al finalizar el encuentro se dirige desde la grada Javier Poves Gómez, presidente del club CD Colonia Moscardó, al equipo arbitral en los siguientes términos: «¡Sacad pecho para la mierda de partido que habéis hecho! ¡Vienes a ganar 300 euros de mierda! ¡Avísame y te doy el

triple para que me pites igual, que te entierro en dinero!», dijo el árbitro en su descripción de los hechos.

Los colegiados, posteriormente, notificaron que fue a por los jugadores rivales. «Javier Poves accede a la zona próxima a los vestuarios, dirigiéndose al jugador número 4 del club Rayo Majadahonda, D. Daniel Ramos Cruz, en los siguientes términos: ‘¡Eres un paleto, quítate el palillo de la boca!’ en reiteradas ocasiones. Además, sujetó del cuello al jugador número 6 de ese mismo equipo durante la trifulca», añadieron.

Javi Poves se había saltado la suspensión dictada por la Federación Española de Fútbol el pasado 12 de febrero. «La suspensión por partidos que sea consecuencia de la comisión de infracciones de carácter grave o muy grave, implicará la prohibición de alinearse, actuar, acceder al terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios, en tantos aquellos como abarque la sanción por el orden en que tengan lugar, aunque por alteración de calendario, aplazamiento, repetición, suspensión u otra cualquiera circunstancia, hubiese

variado el preestablecido al comienzo de la competición», aseveraron.

Veremos si este es el final de Javi Poves como uno de los personajes más mediáticos del fútbol modesto en España o consigue recurrir una decisión que quitará mucho picante al grupo V de la Segunda Federación.