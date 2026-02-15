Javi Poves pasa todos los límites: agrede a un rival y le dice al árbitro que le «entierra en dinero»

Javi Poves ha vuelto a ser protagonista por una nueva polémica y eso que ya no está en los banquillos ni en el terreno de juego. Los hechos sucedieron en el encuentro entre el Colonia Moscardó, equipo del que es presidente, y el Rayo Majadahonda. El partido terminó con empate a uno, pero a pesar de sumar un punto en la casa del líder del grupo 5 de Segunda Federación, el dueño del Colonia Moscardó terminó muy enfadado con los árbitros y se lo recriminó al terminar el partido. También tuvo varios encontronazos con dos jugadores del Majadahonda.

El árbitro del partido, Francisco José Fernández Cintas, reflejó la falta de respeto de Javi Poves hacia su persona: «Al finalizar el encuentro se dirige desde la grada Javier Poves Gómez, presidente del club CD Colonia Moscardó, al equipo arbitral en los siguientes términos: ‘¡Sacad pecho para la mierda de partido que habéis hecho! ¡Vienes a ganar 300 euros de mierda! ¡Avísame y te doy el triple para que me pites igual, que te entierro en dinero!’, a la vez que aplaude».

Pero eso no fue lo único que pasó. Poves estaba muy caliente a pesar de que su equipo había logrado un punto en uno de los campos más complicados de la liga, el del líder. El propietario del Colonia Moscardó se enfrentó a dos jugadores del Rayo Majadahonda. A uno de ellos lo cogió del cuello, mientras que al otro le dijo: «¡Eres un paleto, quítate el palillo de la boca!».

«Posteriormente, accede a la zona próxima a los vestuarios, dirigiéndose al jugador número 4 del club Rayo Majadahonda, D. Daniel Ramos Cruz, en los siguientes términos: ‘¡Eres un paleto, quítate el palillo de la boca!’ en reiteradas ocasiones. A continuación, sujeta del cuello al jugador número 6 del club Rayo Majadahonda, D. Daniel Vidal Martínez, teniendo que ser separado por miembros de seguridad de las instalaciones deportivas», asegura el acta arbitral del partido. Ahora, el presidente del Colonia Moscardó se expone a una dura sanción por lo ocurrido.