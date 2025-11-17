Hugo Duro estalla contra Javi Poves: «Esos chavales que criticas por hacerte famoso, ten cuidado…»

Javi Poves, ex jugador madrileño que ahora es presidente-entrenador del Moscardó y que da mucho que hablar tanto desde la banda como con sus declaraciones, vuelve a liarla. El terraplanista cargó contra sus jugadores tras la derrota contra el Tenerife B por 3-1, señalando a los futbolistas y asegurando que él está a «otro nivel», unas polémicas declaraciones que han sido muy criticadas, por ejemplo por Hugo Duro, delantero del Valencia.

«Otro ridículo más. No tengo ni palabras. Un partido en el que vas ganando y pareces un equipo serio. Es lamentable. Estas palabras es por la gente que hasta viene a Tenerife a vernos. Por mucho que me duela, no vamos a mantener la categoría. Estos jugadores no dan el nivel. Es un mensaje duro, pero que nadie espere que nos salvemos. Lo siento mucho por todos los que apoyan», decía Javi Poves en la comparecencia posterior al encuentro, publicada por el propio Moscardó en sus redes sociales.

Hola Javi! Yo no hablo de quien tiene más o menos nivel de fútbol. Lo que sí que te digo es que esos chavales que criticas a diario por hacerte famoso, a ellos les duele, así que ten cuidado y toma conciencia del trabajo que hay detrás de cada persona. Buenas noches amigo! https://t.co/xHY1NBdBnH — Hugo Duro (@hugoduro14) November 16, 2025

Enésimo lío de Javi Poves

Pero Javi Poves fue más allá, poniendo en la diana sólo a los jugadores: «Que la gente vea el primer gol del Tenerife B y me digan si hay esperanza. No nos engañemos, tenemos un equipo que si están iluminados podemos sacar algún resultado, pero no hay nivel. De los 21 goles en contra, realmente el trabajo bien hecho del equipo contrario serán 5 goles, el resto son aberraciones nuestras. Tenemos jugadores incapacitados para esta categoría. Ahora el malo seré yo, pero yo estoy a otro nivel. Ojalá la gente vea el gol y que alguien que tenga capacidad intelectual futbolística me diga como un entrenador puede evitar el primer gol que nos han metido. Todas las jornadas son iguales. La semana pasada íbamos ganando 3-0 y estábamos cagados, casi nos empatan».

Hugo Duro, jugador del Valencia, le contestó en redes sociales, pidiéndole que tenga cuidado con lo que dice porque afecta a los jugadores, que intentan hacerlo lo mejor posible pese a esas críticas de su técnico. «Hola Javi! Yo no hablo de quien tiene más o menos nivel de fútbol. Lo que sí que te digo es que esos chavales que criticas a diario por hacerte famoso, a ellos les duele, así que ten cuidado y toma conciencia del trabajo que hay detrás de cada persona. Buenas noches amigo!», escribió el delantero valencianista en su perfil de X (antes Twitter) respondiendo al vídeo publicado por el Moscardó, que ha generado un gran revuelo.