Javi Poves la vuelve a liar: pierde los nervios y se dirige de manera agresiva a los jugadores del Real Madrid

Javi Poves la vuelve a liar. El presidente del Colonia Moscardó vive de polémica en polémica. Unos días defiende que la tierra es plana y otros decide dar la nota en un partido de su equipo, tal y como pasó en el encuentro que enfrentó al conjunto madrileño con el Real Madrid C en la primera jornada de Segunda Federación.

El Real Madrid ganó 1-2 al Colonia Moscardó y Poves perdió los nervios. El presidente se dirigió a los jugadores del club blanco de forma «agresiva» llegando al punto en el que miembros del club tuvieron que separarle. Cuando parecía que la situación se tranquilizaba y no iba a más, el mandatario del club madrileño decidió tomarla con los árbitros del encuentro.

Así describieron la situación los árbitros en el acta del partido: «Al finalizar el partido y una vez los jugadores de ambos equipos y el equipo arbitral nos encontrábamos en el túnel de vestuarios, Don Javier Poves Gómez, identificado por él mismo al inicio del partido como Presidente del club local se ha dirigido a sus jugadores y a miembros del equipo adversario de forma agresiva, teniendo que ser separado por miembros presentes en el túnel y dirigiéndose hacia nosotros en los siguientes términos, «perros» y «sinvergüenzas» en repetidas ocasiones y de forma exaltada».

Ahora, habrá que ver qué medidas toma la Federación Española de Fútbol, ya que no es la primera vez que Poves pierde los nervios durante un partido de fútbol. Después de increpar a los árbitros, se expone a una gran sanción.