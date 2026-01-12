Morbo en la Champions: ¡Arbeloa se enfrentará a Mourinho!

El terremoto en el Real Madrid con el cambio de banquillo, tras el adiós de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa, dejará el próximo miércoles 28 de enero una escena tremendamente curiosa y hasta ahora inesperada. Ese día, ante el Benfica, en el Estadio Da Luz de Lisboa -el campo en el que el Real Madrid conquistó su 10ª Copa de Europa- habrá un enfrentamiento tremendamente morboso en los banquillos: Álvaro Arbeloa se medirá… ¡a José Mourinho!

El duelo no es cualquiera porque Arbeloa fue el fiel jugador que acompañó a Mourinho durante su etapa en el Real Madrid. Se podría decir que Álvaro fue su defensor en el vestuario, su mejor amigo en una etapa convulsa. Arbeloa recibió críticas de todo tipo por mantenerse al lado del técnico portugués, que tuvo en Arbeloa (entre otros, porque en ese núcleo también había otros jugadores), a un amigo.

Benfica y Real Madrid se medirán el próximo 28 de enero en la octava y última jornada de la fase liga de la Champions League. Habrá mucho en juego (para el Madrid entrar en el top 8, para el Benfica estar entre los primeros 24 y así llegar a la ronda de playoffs), pero en un giro de los acontecimientos totalmente inesperado, este Benfica – Real Madrid tendrá un gran morbo en los banquillos.

Quién iba a decir hace unos meses, o al inicio de esta temporada, que en este duelo en Da Luz iban a estar en los banquillos dos amigos que fueron uña y carne en su etapa en el Madrid, uno como entrenador y otro como jugador. Mourinho y Arbeloa se reencontrarán en los banquillos en una imagen de gran nostalgia para muchos madridistas. Fueron la cara visible de lo que se llamó mourinhismo en unos años, de 2010 a 2013, de gran tensión social entre los aficionados del Real Madrid.

Cambio total de Mourinho y Arbeloa en los banquillos

A inicios de temporada, Arbeloa estaba en el Real Madrid Castilla, con un Xabi Alonso nuevo en el banquillo del primer equipo. Mourinho estaba en Turquía, en el Fenerbahçe, pero fue destituido por no llevar el equipo a la Champions League. Unas semanas más tardes, el Benfica llamó a la puerta del ex entrenador del Real Madrid y ya se sabía que se mediría al conjunto blanco en Champions. Ahora ese duelo coge mucha más trascendencia.

Y es que ver a Mourinho enfrentarse en los banquillos a su ‘hijo’ futbolístico Arbeloa supondrá un reencuentro especial para parte del madridismo, el recuerdo de una vieja etapa que es tan vieja que ahora se miden en los banquillos. El Benfica – Real Madrid del 28 de enero tiene ya más atractivos de los que de por sí tenía: la imagen de Mourinho contra Arbeloa en los banquillos será uno de ellos.