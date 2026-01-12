La reacción de Toni Freixa a la llegada de Álvaro Arbeloa al Real Madrid: «Viene otra época Mourinho»

Toni Freixa ha analizado la llegada de Álvaro Arbeloa al Real Madrid. El que fuera directivo del Barcelona, ahora comentarista en varios medios de comunicación y siempre muy polémico, ha sacado el nombre de José Mourinho tras el anuncio del equipo blanco de que Arbeloa será el sustituto de Xabi Alonso en el banquillo.

«Parece que viene otra época Mourinho. Estamos avisados», ha dicho Toni Freixa en sus redes sociales, creando polémica como suele ser habitual en él. El simplista análisis del culé va, como suele ser habitual en él, para provocar al madridismo, del que siempre está muy pendiente. Ahora se centra en el cambio de entrenador en el Real Madrid, con la marcha de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa.

Para Freixa, Arbeloa es un nuevo Mourinho y cree que el nuevo entrenador del Real Madrid hará lo que hizo el portugués en su etapa. Se refiere el ex directivo del Barcelona a la forma en la que tenía de dirigir al equipo Mourinho, así como sus contestaciones en rueda de prensa, además de la gran rivalidad que tenía con el Barcelona.

El nuevo entrenador del Real Madrid es Álvaro Arbeloa. El hasta ahora técnico del Castilla es el elegido para coger el banquillo del club blanco tras la destitución de Xabi Alonso. El Real Madrid comunicó este lunes que se acaba la etapa del vasco «de mutuo acuerdo» y unos minutos después anunció a Álvaro Arbeloa.

Así, Arbeloa, ex jugador del Real Madrid, pasa del Castilla al primer equipo tras estar en el filial tan sólo media temporada. Arbeloa es un hombre muy ligado a la entidad blanca, tanto en su etapa de jugador como ahora de entrenador. El nuevo técnico del Real Madrid se estrenará este miércoles en el duelo de Copa ante el Albacete en el Carlos Belmonte.