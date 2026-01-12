Emotiva despedida de Mbappé a Xabi Alonso: «Un entrenador que tuvo las ideas muy claras»

Kylian Mbappé se ha despedido en sus redes sociales de Xabi Alonso con un emotivo mensaje. El jugador francés, que ha brillado en el Real Madrid del entrenador vasco, ha dicho que ha sido «un placer jugar» para Xabi y le ha dado las gracias «por darme confianza desde el primer día». «Siempre te recordaré como un entrenador que tuvo las ideas muy claras y que sabe muchas cosas sobre el fútbol», añade Mbappé en su mensaje.

El Real Madrid ha comunicado este lunes que Xabi Alonso deja de ser su entrenador tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Le sustituye Álvaro Arbeloa, hasta ahora en el Castilla. Con todo ello, Mbappé ha querido dedicar un mensaje a su ya ex entrenador en las redes sociales.

«Ha sido corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme la confianza desde el día 1. Siempre te recordaré como un entrenador que tuvo las ideas muy claras y que sabe muchas cosas sobre el fútbol. La mejor de las suertes para tu siguiente etapa», ha escrito Mbappé sobre Xabi Alonso en sus redes sociales.

Mbappé ha estado a un gran nivel con Xabi Alonso, logrando un récord goleador a final de año, además de ser el sostén del Real Madrid en muchos partidos en los que el equipo no jugó bien. Claramente el mejor jugador del Real Madrid de Xabi Alonso, Mbappé fue el primer jugador de la plantilla en dedicar un mensaje a su entrenador desde julio.

El francés, en año y medio, acumula ya tres técnicos en su etapa en el Real Madrid: Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y ahora Álvaro Arbeloa. El hasta ahora entrenador del Castilla coge las riendas del equipo tras estar en el filial tan sólo media temporada. Hasta ahora, Álvaro Arbeloa ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid.