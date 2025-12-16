El Valencia explota contra Javi Poves tras llamar «subnormal» a Hugo Duro en rueda de prensa

Javi Poves ha vuelto a quejarse en rueda de prensa sobre el bajo nivel de los jugadores a los que dirige en el Moscardó. El polémico presidente y entrenador del club ya criticó abiertamente en su día a los futbolistas, despertando muchas críticas, y ahora va más allá cargando contra uno de los que le atacó, el delantero del Valencia Hugo Duro: «No hay nivel. Luego sale el subnormal de Hugo Duro a decir que si mis jugadores y tal. No hay nivel y es lo que hay».

El ariete español, por ahora, no se ha vuelto a pronunciar contra Javi Poves, pero quien sí ha estallado ha sido el Valencia. El club che, de manera elegante y si mencionar directamente al terraplanista, carga contra él por ese ataque a su jugador ridiculizando a Javi Poves y sus ideas: «El problema de ser plano no está en la superficie, sino en la mente. Respeto siempre a tod@s y, especialmente, a nuestro Hugo Duro».

El problema de ser plano no está en la superficie, sino en la mente. Respeto siempre a tod@s y, especialmente, a nuestro @hugoduro14 — Valencia CF (@valenciacf) December 16, 2025



El lío entre Javi Poves y Hugo Duro

Todo esto viene porque hace un mes el terraplanista cargó contra sus jugadores tras la derrota contra el Tenerife B por 3-1, señalando a los futbolistas y asegurando que él está a «otro nivel», unas polémicas declaraciones que dieron mucho que hablar.

«Otro ridículo más. No tengo ni palabras. Un partido en el que vas ganando y pareces un equipo serio. Es lamentable. Estas palabras es por la gente que hasta viene a Tenerife a vernos. Por mucho que me duela, no vamos a mantener la categoría. Estos jugadores no dan el nivel. Es un mensaje duro, pero que nadie espere que nos salvemos. Lo siento mucho por todos los que apoyan», decía Javi Poves en la comparecencia posterior al encuentro, publicada por el propio Moscardó en sus redes sociales.

Pero Javi Poves fue más allá, poniendo en la diana sólo a los jugadores: «Que la gente vea el primer gol del Tenerife B y me digan si hay esperanza. No nos engañemos, tenemos un equipo que si están iluminados podemos sacar algún resultado, pero no hay nivel. De los 21 goles en contra, realmente el trabajo bien hecho del equipo contrario serán 5 goles, el resto son aberraciones nuestras. Tenemos jugadores incapacitados para esta categoría. Ahora el malo seré yo, pero yo estoy a otro nivel. Ojalá la gente vea el gol y que alguien que tenga capacidad intelectual futbolística me diga como un entrenador puede evitar el primer gol que nos han metido. Todas las jornadas son iguales. La semana pasada íbamos ganando 3-0 y estábamos cagados, casi nos empatan».

Hugo Duro le contestó en redes sociales, pidiéndole que tenga cuidado con lo que dice porque afecta a los jugadores, que intentan hacerlo lo mejor posible pese a esas críticas de su técnico. «Hola Javi! Yo no hablo de quien tiene más o menos nivel de fútbol. Lo que sí que te digo es que esos chavales que criticas a diario por hacerte famoso, a ellos les duele, así que ten cuidado y toma conciencia del trabajo que hay detrás de cada persona. Buenas noches amigo!», escribió el delantero valencianista en su perfil de X (antes Twitter).