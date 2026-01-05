Tebas congela a la Liga: hasta 33 ligas extranjeras llevan gastado más dinero en el mercado de invierno

A 5 de enero, a pocas horas de que los Reyes Magos pasen por los hogares de medio mundo, la Liga que preside Javier Tebas sigue completamente congelada este mercado, sin regalos de pedigrí, con los registros de gasto más bajos que se recuerdan por estas fechas. Hasta 33 competiciones, desde la Serie B a la liga argelina pasando por la egipcia, la peruana, la checa o la noruega, todas han gastado hasta el momento más en fichajes que la Liga española, una de las supuestas integrantes del Top 5.

A nadie le sorprende llegados a este punto de la historia que la Premier League, tras pocos días de la apertura del mercado de fichajes invernal, se posicione como la primera en gasto con 75 millones de euros. Es por el momento la competición que más ha invertido en reforzarse, lógico pensando el gran potencial de sus clubes a nivel económicos y como cada temporada reciben grandes cantidades en el que se considera uno de los repartos más justos del fútbol.

A años luz se encuentra la Liga que preside Javier Tebas que, pese a sus intentos por seducir y hacer ver el potencial de competición española, los datos no miente: dato mata a relato. La Liga ha gastado por el momento tan solo medio millón de euros en lo que va de mercado de fichajes. A la espera de cómo esté la situación el 1 de febrero, hay 33 competiciones de todo el mundo que han apostado más en fichajes y refuerzos en materia económica, que han gastado más que el torneo español.

La Liga depende de los clubes punteros para que esa cifra aumente, postrada a movimientos sin gasto en una gran parte de sus clubes, limitando año tras año los traspasos con desembolso económico, por mínimo que sea. El mercado invernal recrudece esta situación y deja más evidencias de las dificultades que año tras año presenta la competición española que preside Tebas.

Las cosas que Tebas no quiere admitir

Y es que los números son alarmantes. Las ligas de Israel, Uruguay, República Checa, Colombia, Argelia, Egipto o Suiza aparecen por delante de la española en el registro que el portal especializado Transfermarkt realiza diariamente, actualizándolo con cada transacción, incluso la Serie B italiana ha gastado más hasta la fecha con 750.000 euros invertidos. También la segunda división alemana (3.500.000) o, como era de esperar, Championship inglesa (4.900.000).

La Liga se está quedando atrás de las grandes potencias de Europa. La Premier League lidera con supremacía el gasto con esos 75 millones de euros. Le sigue la Bundesliga, que de momento ha invertido 38 millones en refuerzos, o la Ligue 1, con 4 kilos. También están por delante la Liga de Portugal (20 millones) o la Eredivisie (9,5). Pero lo que es llamativo es el lugar de otras competiciones consideradas menores, como las ligas de Brasil (53,17), México (20,47) o Argentina (15,98).

Pero también llama la atención las posiciones de otras competiciones donde la apuesta por el fútbol está siendo muy importante como la Major League Soccer, que aparece en segundo lugar con 67,4 millones de euros invertidos en refuerzos o la Saudi Pro League, que ya ha gastado 10 kilos. La Liga de Tebas se queda atrás, mercado tras mercado, año a año, viendo como otras competiciones avanzan y se sustentan…