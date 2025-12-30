La sociedad de Tebas y Pique se hunde: fracasan en su intento de crear un parque temático de la Liga

No era la primera vez que Javier Tebas, presidente de la Liga, y Gerard Piqué, ex futbolista y propietario de Kosmos, de donde se ramifican proyectos como los del Andorra o la Kings League, hacían negocios. No era la primera pero quizá sí la última. La sociedad que habían montado Tebas y Piqué junto con Port Aventura para crear un parque temático de la Liga se ha hundido. El proyecto se ha cancelado y se ha liquidado la sociedad LaLiga Entertainment, constituida para la ocasión.

Ocio y fútbol era un binomio que Gerard Piqué conoce bien, que se ha visto reflejado con la Kings League, donde mezcla a la perfección el entretenimiento derivado del fútbol-7 con reglas disparatadas y mucha cara reconocible del mundo digital. Es lo mismo que pensaba hacer con LaLiga Entertainment en tiempo de pandemia, momento en el que fue constituida la sociedad. Sería poco después cuando echaría a andar.

El objetivo de Piqué y Tebas no era otro que crear nuevas experiencias ligadas al fútbol, en la Liga, orientado al tan numeroso aficionado al fútbol, pensando como éxito final del proyecto un parque temático pero que inició estructurándose y posicionándose con la creación de una línea de restaurante temáticos incluidos en la primeras ronda de inversiones con las que se puso en marcha.

Además de esto, también se dio forma a un videojuego basado exclusivamente en la competición española, así como los clubes y jugadores participantes. Se llamaba Land of Goals, y en él se podían jugar con las estrellas de la Liga y sus equipos en partidos de tres contra tres.

Pero pese a que la corona del proyecto, el objetivo principal, era ese parque temático de la Liga, la sociedad configurada por Piqué y Tebas no llegó ni a plantear la posibilidad. Éste estaba proyectado en un espacio dentro del recinto de Port Aventura, pero la idea y sueño se quedó por el camino.

Tebas y Piqué cierran los restaurantes

En las últimas semanas, los dos restaurantes que habían iniciado este proyecto cerrando sus puertas. De hecho, Piqué y Tebas abrieron el primero de estos en el interior de Port Aventura, llamado Twenty Nine’s y ambientado y decorado con motivos muy futboleros. Otro de estos se abrió en Madrid, en la capital, concretamente en la céntrica y icónica Gran Vía. Éste en concreto cerró hace unos meses, tras resultar un fiasco.

La alianza entre Piqué y Tebas por la creación de este parque temático de la Liga contó de hecho con una fuerte inversión en su etapa inicial, así como diversas ampliaciones de capital que, según El Español, se sitúan en torno a los 3,5 millones de euros.

Todo esto pese a que se habían proyectado inversiones de hasta 150 millones de euros para ejecutar todos los planes que habían diseñado los seis integrantes del consejo de administración de LaLiga Entertainment donde figuraban Javier Tebas (como presidente y consejero delegado), Óscar Mayo (en aquel momento director general ejecutivo de LaLiga y ahora en el Atlético de Madrid), Javier Gómez (director general corporativo de LaLiga) David García Blancas (recientemente apartado como director general de Port Aventura World), Fernando Aldecoa Llauradó (director general de Port Aventura), y Arturo Mas-Sardá Romagosa (presidente del consejo de administración de Port Aventura).