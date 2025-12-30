Destapan que el ‘se queda’ de Neymar fue un trolleo de Piqué a la afición del Barça

Denis Suárez ha desvelado toda la verdad sobre el famoso «se queda» de Piqué con Neymar. No fue más que un trolleo del entonces central del Barcelona a los aficionados. El centrocampista del Alavés cuenta que por aquel entonces el vestuario ya sabía que el brasileño se iba al Paris Saint-Germain. Aquella imagen con el «se queda» publicada el 23 de julio de 2017 revolucionó las redes sociales.

Los seguidores culés se ilusionaron con ese mensaje. Por un momento llegaron a pensar que el integrante de la MSN se quedaría en el Barcelona. Pero lo que no sabían es que su fichaje ya estaba prácticamente cerrado. «Hubo un momento que ya sabíamos que se iba. Con la foto del ‘se queda’ ya sabíamos que estaba fuera», confesó Denis Suárez sobre aquella fotografía que se hizo viral y que tanto revuelo causó.

El centrocampista formaba parte de aquel vestuario y vivió el antes y el después de ese famoso «se queda». El Barcelona se encontraba en Miami de pretemporada y el mercado giraba en torno a Neymar. El PSG estaba dispuesto a poner los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión para fichar al futbolista, y la afición del Barça temía que una de las patas de la MSN se marchara.

Fue entonces cuando retaron a Piqué a que colgara la foto con Neymar con el mensaje de «se queda». «Estábamos de pretemporada y todo el revuelo con el futuro de Neymar nos pilló por sorpresa. Pero hubo un momento que ya sabíamos que se iba. Le empezamos a decir a Piqué que no tenía huevos y la colgó. Ya estaba prácticamente fuera en ese momento», reveló en una entrevista con Post United.

No obstante, Denis explicó que algunos compañeros intentaron convencer a Neymar de que se quedara: «Hubo compañeros cercanos que intentaron convencerle para que se quedase, y yo también creo que se tenía que haber quedado, iba a ser muy grande en el Barça. Pronto iba a ser el número uno». Pero los esfuerzos fueron inútiles porque unos días después, el 3 de agosto de 2017, el PSG pagó la cláusula del brasileño en un fichaje histórico.