Feijóo responde a Sánchez: «Antes que el derecho internacional están los derechos humanos»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha respondido al presidente Pedro Sánchez tras entonar su «no a la guerra» en Irán desde Moncloa. El jefe del principal partido de la oposición, que ha increpado al líder socialista del Ejecutivo por priorizar sus intereses partidistas a la política exterior de España, le ha recriminado que «antes del derecho internacional están los derechos humanos».

«Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no se protegen los derechos humanos. En Irán no hay ni derecho nacional, ni derecho internacional ni derechos humanos que defiende el régimen. No lo hay», ha declarado de manera tajante el propio Feijóo durante la celebración de un desayuno informativo en el País Vasco.

Lo cierto es que no ha sido hasta el turno de preguntas de la prensa cuando, en el mismo evento, el líder popular ha respondido Sánchez minutos después de que este miércoles, en una declaración institucional desde el complejo presidencial de La Moncloa, cuando ha comunicado ante los medios la postura del Gobierno de España en relación a la guerra en Irán.

«El régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue el armamento nuclear, financia el terror y desestabiliza la región. Yo creo que ningún demócrata puede negar esta realidad y esto es así, por tanto, cuantos menos tiranos haya en el mundo peor», ha expresado Feijóo.

A su juicio, la política exterior de una nación «tiene que estar por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente del Gobierno de turno». En un duro reproche al líder socialista del Ejecutivo, Feijóo ha recordado que la política exterior de España debería centrarse en «defender los intereses» de los propios españoles y de la nación en su conjunto.

Feijóo ha denunciado que el Estado español no pueda quedarse «sin marco operativo» habida cuenta de las decisiones del presidente Sánchez en materia exterior. En este sentido, ha llamado a «no confundir» a los españoles con el «precario Gobierno» que les sustenta. Asimismo, ha implorado a la Administración de Donald Trump «que no confunda» las pretensiones del líder socialista del Ejecutivo con el sentir de casi 50 millones de españoles.

«No podemos quedarnos solos, no podemos quedarnos aislados, y el presidente Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España, contra la estabilidad de España y contra el posicionamiento de España en el mundo», ha destacado el jefe de al oposición.

«El mundo actual cada vez es más hostil», ha señalado Feijóo para insistir en los retos en la seguridad de los países del entorno de la Unión Europea (UE). «Creo que ya no hay dudas al respecto y también es verdad que la relación con los Estados Unidos ha de preservarse, tengamos o no discrepancias con el presidente de los EE.UU., y también con los socios de la UE», ha subrayado.

El presidente del PP, ha alertado también del riesgo que supone «salirse del marco de los socios de la UE Europea simplemente por intereses partidarios o intereses políticos» de Sánchez.