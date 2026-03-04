La guerra de Irán va a afectar a España y no como pensabas: todo lo que sube de precio

El conflicto en Oriente Medio ha sacudido al mundo en todos los aspectos posibles. Las bajas civiles y militares aumentan cada día, la tensión geopolítica no para de crecer y se prevé una gran escalada. Pero si hay un sector que lleva casi una semana con todas las alarmas encendidas es el de los mercados financieros internacionales. Por su posición geográfica Irán es un enclave estratégico en el comercio mundial, por lo que una escalada en el conflicto implicaría una subida de precio en los bienes españoles.

Precio del combustible

Aunque Irán no sea uno de los grandes contribuidores al aporte del petroleo mundial, apenas un 5%, controla el Estrecho de Ormuz, pasadizo por el que circulan 20 millones de barriles de petroleo al día. Dicho estrecho fue cerrado el pasado domingo y ha provocado que el barril de Brent -referencia europea- haya superado los 80 euros tras situarse en los 72 el pasado viernes. Aunque todavía las gasolineras no han experimentado ninguna repercusión notable los proveedores proven una subida drástica en las dos próximas semanas.

El conflicto también ha repercutido en el gas natural importado a Europa, después del comienzo de la guerra en Ucrania, Europa decidió reducir su dependencia del gas ruso y la amplió en Oriente Medio. Esta decisión sumada a los recientes ataques a infraestructuras claves del gas natural en el Golfo Pérsico provocó que el pasado lunes el gas se disparase un 40% hasta cotizar cerca de los 45 dólares por megavatio hora.

Atasco logístico

El control de Ormuz por parte de Irán ha provocado que la logística internacional se vea en una situación complicada. El tráfico aéreo y marítimo en la región se ha visto modificado y ha obligado a las grandes empresas internacionales a cambiar sus rutas comerciales o incluir seguros por riesgo bélico. Este atasco logístico probablemente repercuta en el precio de la cesta de la compra. Más del 30% de fertilizantes a nivel mundial circula por Ormuz. Además, desde la región se produce gran cantidad de polietileno, plástico clave en el desarrollo de la industria internacional.

Aunque de momento las repercusiones en nuestro gasto diario no han sido muy destacadas, si el conflicto perdura, el estancamiento comercial se alarga y el barril de petroleo dispara su precio, podríamos ver en las próximas semanas una subida en el precio de los bienes básicos para vivir.