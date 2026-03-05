Hacienda confirma deducciones en el IRPF por ir al gimnasio: hasta 300 €

Ir al gimnasio ya no es sólo una cuestión de salud o estética. A partir de ahora, y en determinadas comunidades autónomas también puede tener impacto directo en la Declaración de la Renta. El Ministerio de Hacienda ha confirmado que existen deducciones autonómicas en el IRPF vinculadas al gasto en centros deportivos, con importes que pueden alcanzar los 300 euros anuales según el territorio y la edad del contribuyente.

Eso sí, no se trata de una medida estatal aplicable en toda España. Son algunas comunidades las que han incorporado este incentivo fiscal dentro de su tramo autonómico del impuesto. Por tanto, sólo quienes residan en esas regiones y cumplan los requisitos podrán beneficiarse. Además, no basta con estar inscrito en un gimnasio. Existen condiciones específicas sobre la forma de pago, la justificación del gasto y los límites máximos deducibles. Conviene revisar bien cada caso antes de incluirlo en el borrador.

Hacienda confirma deducciones en el IRPF por ir al gimnasio

La deducción por gastos en centros deportivos no es general. Actualmente, las comunidades que contemplan este beneficio fiscal son la Comunidad Valenciana, La Rioja y Andalucía. En estos territorios, el gasto en gimnasios puede formar parte de las deducciones autonómicas del IRPF. Esto significa que no reduce la base imponible estatal, sino que actúa sobre el tramo gestionado por cada comunidad. La medida forma parte de políticas orientadas a fomentar hábitos saludables y actividad física regular. Aunque el planteamiento es similar en las tres regiones, los porcentajes y límites económicos varían.

Requisitos generales para poder aplicar la deducción

Más allá de la residencia fiscal en una de las comunidades mencionadas, existen condiciones comunes que deben cumplirse.

En primer lugar, el pago no puede realizarse en efectivo . Es imprescindible que la cuota del gimnasio se haya abonado mediante tarjeta, transferencia bancaria u otro medio que permita su trazabilidad.

. Es imprescindible que la cuota del gimnasio se haya abonado mediante tarjeta, transferencia bancaria u otro medio que permita su trazabilidad. çEn segundo lugar, el gasto debe estar debidamente justificado con factura o documento equivalente emitido por el centro deportivo. Sin acreditación documental, la deducción no podrá aplicarse en caso de revisión.

o documento equivalente emitido por el centro deportivo. Sin acreditación documental, la deducción no podrá aplicarse en caso de revisión. Además, la deducción sólo es aplicable a contribuyentes que tributen en la comunidad correspondiente y cumplan los límites de renta establecidos en cada normativa autonómica, que pueden variar en función de la situación familiar y la base imponible.

Cuánto se puede deducir en cada comunidad

La cuantía que se puede desgravar depende del lugar de residencia, porque cada comunidad ha fijado sus propios límites y porcentajes.

En la Comunidad Valenciana, el contribuyente puede deducirse el 30% de lo que haya pagado por el gimnasio a lo largo del año. Esa cifra sube si se trata de personas mayores: quienes tengan más de 65 años pueden aplicar el 50%, y a partir de los 75 años la deducción puede cubrir la totalidad del gasto. En cualquier caso, existe un tope: el ahorro no puede superar los 150 euros por persona en cada ejercicio.

La Rioja es la región donde el margen es más amplio. Mantiene el 30% con carácter general, pero permite que los mayores de 65 años lleguen a deducirse el 100% de lo abonado. Aquí el límite anual es más alto, ya que puede alcanzar hasta 300 euros.

En Andalucía el planteamiento es más moderado. El porcentaje se sitúa en el 15% del gasto realizado y el máximo que se puede restar en la declaración es de 100 euros. Además, no siempre aparece reflejado automáticamente, por lo que conviene revisarlo e incluirlo de forma expresa al presentar la renta.

No es una deducción automática

Uno de los puntos clave es que esta deducción no siempre aparece incorporada por defecto. El contribuyente debe revisar su borrador y comprobar que el gasto está correctamente reflejado. En algunos casos, puede ser necesario introducir manualmente la deducción en el apartado correspondiente al tramo autonómico. Por eso es importante conservar facturas y justificantes de pago durante todo el año fiscal. El periodo para presentar la Declaración de la Renta se dará entre el 8 de abril y el 30 de junio, así que durante ese plazo es cuando debe verificarse que esa deducción se ha aplicado correctamente.

Qué tipo de centros entran en la deducción

Las normativas autonómicas suelen referirse a centros deportivos y gimnasios legalmente establecidos. Esto incluye instalaciones donde se desarrollen actividades físicas dirigidas o entrenamiento individual. No obstante, conviene revisar la regulación concreta de cada comunidad, ya que pueden existir matices sobre qué servicios se consideran deducibles y cuáles no. Por ejemplo, algunas actividades complementarias o servicios adicionales podrían quedar fuera si no forman parte estricta de la práctica deportiva.

Un incentivo vinculado a la salud

Aunque el impacto económico puede no ser elevado en todos los casos, el mensaje es claro ya que se trata de incentivar la actividad física mediante ventajas fiscales. Así, el ahorro máximo de 300 euros en determinadas comunidades puede suponer una ayuda relevante para quienes ya están inscritos en un gimnasio o para quienes estaban valorando hacerlo. Eso sí, antes de contar con esa deducción conviene asegurarse de que se cumplen todos los requisitos y de que el gasto está correctamente documentado. No es una medida general en toda España ni automática para todos los contribuyentes.