Cazados mientras robaban combustible de camiones: la Policía detiene a una pareja ‘in fraganti’ en Ibiza

Lo que parecía una tarde tranquila en las instalaciones de una empresa de áridos de la capital ibicenca terminó convirtiéndose en una auténtica escena de película policial. Una pareja fue sorprendida con las manos en la masa cuando presuntamente trataba de robar cuantiosas cantidades de combustible de varios camiones aparcados dentro de un recinto empresarial.

La intervención de los agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Ibiza se produjo después de que la empresa de seguridad encargada de vigilar el lugar detectara movimientos sospechosos a través de las cámaras de vigilancia. Las imágenes mostraban a un coche merodeando entre los camiones de la empresa en una actitud que levantó todas las alarmas.

Eran aproximadamente las 14:00 horas del lunes cuando varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron con urgencia hasta el recinto. Al llegar, los agentes se encontraron con un indicio que confirmaba que algo grave estaba ocurriendo: el candado que cerraba la puerta de acceso había sido cortado, señal clara de que alguien había forzado la entrada para acceder al interior de las instalaciones.

Una vez dentro, la escena resultaba aún más reveladora. Al menos quince camiones de la empresa permanecían estacionados, pero alrededor de varios de ellos se extendía un notable reguero de combustible, lo que indicaba que los depósitos habían sido manipulados o vaciados parcialmente.

Pocos metros más adelante, una patrulla localizó a una mujer junto a un vehículo, que presuntamente habría sido utilizado para acceder al lugar. Al inspeccionar el coche, los agentes descubrieron en el maletero un auténtico «arsenal» para el robo de combustible: numerosas garrafas de entre 20 y 30 litros completamente llenas de gasoil, además de una manguera supuestamente utilizada para extraer el combustible de los depósitos de los camiones.

Pero eso no era todo. En el interior del vehículo también hallaron una radial eléctrica, herramienta que, según sospechan los investigadores, podría haber sido utilizada para cortar el candado de la entrada y facilitar el acceso al recinto.

Mientras tanto, en otro punto de las instalaciones, otra patrulla localizó a un hombre en la parte trasera del recinto, aparentemente en actitud vigilante. Según fuentes policiales, el varón se encontraba hablando por teléfono y observando los alrededores, lo que hace pensar que su papel era el de dar cobertura y alertar ante cualquier posible presencia policial o de seguridad.

La diligente actuación de los agentes permitió interceptar a ambos sospechosos antes de que abandonaran el lugar, procediendo a su detención inmediata como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Tras su arresto, los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional, donde se iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Por su parte, la empresa afectada ha sido informada de los trámites necesarios para presentar la denuncia formal una vez que se determine la cantidad exacta de combustible sustraído y los daños ocasionados en las instalaciones y en los vehículos.

Los investigadores no descartan que el robo hubiera podido alcanzar cientos de litros de gasoil de no haberse producido la intervención policial a tiempo. De hecho, la presencia de múltiples garrafas de considerable capacidad hace pensar que el objetivo era llenar el vehículo con combustible robado para posteriormente venderlo o utilizarlo de forma ilegal.

El suceso ha generado intensa preocupación entre empresarios del sector del transporte y la logística, ya que el robo de combustible en vehículos industriales puede suponer pérdidas económicas significativas y daños materiales considerables.

Por ahora, la investigación continúa abierta para determinar si la pareja actuaba por cuenta propia o formaba parte de una red dedicada al robo de carburante, un delito que en los últimos años ha experimentado un preocupante aumento en distintas zonas del país.

Gracias a la eficaz coordinación entre la empresa de seguridad y la Policía Nacional, lo que podría haberse convertido en un robo de considerable magnitud terminó con dos detenidos y el combustible recuperado antes de que desapareciera del lugar.