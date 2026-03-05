Descubren 700 agujeros en Turquía y los expertos avisan de que podría llegar a España

Dolinas o skinholes, así se conoce a estos enormes agujeros que han aparecido de un momento a otro en el suelo de la región agrícola de Konya, en Turquía. Ya se han alcanzado los 700 cráteres y es una situación que ha alarmado a los expertos geológicos de nuestro país porque estos agujeros podrían aparecer próximamente en España.

Este fenómeno, común en los países mediterráneos, está relacionado con varios factores meteorológicos concretos típicos de la región: las temperaturas elevadas, una sequía prolongada en el tiempo o un mal uso de los recursos acuíferos son algunas de las causas que provocan un colapso de las cavidades que sostienen el terreno, responsable de la aparición de los sinkholes.

Con una profundidad de hasta 40 metros y un diámetro de 50, la aparición de estos cráteres ha dejado en jaque a la principal actividad económica de la región turca, la agricultura. Konya, conocida como el granero de Turquía, ha sufrido un cambio radical en su tradicional paisaje agrícola y ha puesto en alerta a todos los expertos geológicos de la región.

La gran presencia de agricultura en la zona así como etapas de sequía prolongada —el 90% del país corre riesgo de desertificación— ha hecho que cada vez sea más complicado encontrar agua para el regadío de las cosechas. Hace apenas una década el agua subterránea aparecía a los 30 metros de excavación controlada, ahora hace falta excavar más de 90 para llegar a este recurso. Alcanzar esta profundidad facilita el colapso de las cavidades y provoca el hundimiento del terreno.

Sinkholes en España

Las similitudes meteorológicas que comparten España y Turquía es el motivo por el que los expertos de nuestro país han dado la luz de alarma. Una hipotética época de calor extremo sumada a una sequía o a una mala explotación de los recursos hídricos podría hacer que viéramos estos primeros agujeros en el suelo de España.