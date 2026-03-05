Ni harina ni polvo: una nutricionista revela qué es la capa blanca del fuet y aclara si es bueno comérselo

El fuet es un embutido típico de Cataluña que se elabora con carne magra de cerdo, tocino, sal y pimienta. Una de sus principales características es la capa blanca exterior que tiene un papel clave tanto en la elaboración como en el sabor. Durante el proceso de maduración, éste va expulsando el agua de su interior hacia el exterior. Para evitar que la superficie se humedezca y aparezcan hongos, se protege el fuet untando la superficie con un hongo del género penicillium, el cual es comestible y, por ende, no conlleva ningún riesgo para la salud.

Ahora bien, conviene fijarse en la etiqueta para comprobar si la piel es o no comestible. En la mayoría de los fuets que podemos encontrar en el supermercado, la piel se elabora con tripa natural de cerdo y se puede comer sin problema. Sin embargo, también hay fuets de menor calidad en los que se utiliza piel sintética, cuya ingesta no es recomendable.

¿Qué es realmente la capa blanca del fuet?

«¿Cómo saber si es artificial o sintética? Esa capa blanca no es harina ni polvo raro: es moho comestible natural, como el de algunos quesos. Protege, conserva y le da sabor único al fuet. Sin embargo, algunos fuets industriales usan tripas artificiales que no están hechas para comer. ¿Qué hacer? Puedes pelarla antes de comer si tienes dudas. También es importante leer la etiqueta: si dice «no comestible» o «envoltura artificial», lo mejor es quitarla. Otra buena opción es elegir fuets artesanos con tripa natural y moho comestible, ya que suelen tener más sabor y no generan dudas. ¿Y tú? ¿Lo tenías en cuenta?»

El fuet se elabora con carne magra de cerdo, curada y secada, y tocino. Ambas partes se pican y se hace una pasta a la que se añade especias, sal y otros aditivos. Luego, con la pasta se rellena la tripa natural de cerdo, aunque también hay algunos fuets de calidad inferior cuya piel es sintética. Por último, se unta la pieza con un líquido que contiene un hongo del género penicillium, el cual es inocuo. En redes sociales se ha hablado muchísimo acerca de que el polvo blanco que recubre el embutido es harina, pero los expertos lo han desmentido. Por lo tanto, los intolerantes al gluten pueden comer este embutido sin ningún problema.

«Esto blanco que veis aquí es un hongo que se conoce como «penicillium» y su función es proteger al embutido en cuestión durante el proceso de curación. Es totalmente inofensivo, se puede comer perfectamente; además, contribuye de forma activa a los aromas propios del fuet y creo que es una parte muy importante del sabor de muchos embutidos», explica el carnicero Albert Ribot en una de sus publicaciones en redes sociales. Entre sus funciones se encuentran la maduración y la fermentación, un proceso que, según los expertos, se pudo desarrollar de forma accidental en la antigüedad. Gracias a esto, ha sido posible conservar la carne a temperatura ambiente.

Longaniza y espetec

Es habitual la confusión entre el fuet y la longaniza, pero son embutidos completamente distintos. La longaniza, también conocida como salchichón, es más grande (mide entre 5 y 10 centímetros de diámetro), mientras que el fuet tiene aproximadamente 4 centímetros. También se diferencian en el tiempo de curación; el de la longaniza es el doble que el del fuet. En cuanto a los ingredientes, son similares y dependen de cada fabricante, aunque, por lo general, la longaniza tiene más especias, sobre todo, pimienta.

También es frecuente que se confundan el fuet y el espetec, pero hay dos grandes diferencias entre ambos embutidos. En primer lugar, el espetec tiene mayor contenido en azúcar, así que su sabor es más dulce. Y, en segundo lugar, el espetec tiene menos tiempo de maduración, así que no le da tiempo a desarrollar todo el moho y, por ende, su superficie no es tan blanca como la del fuet.

En definitiva, la capa blanca del fuet es una señal de que la curación del embutido se ha llevado a cabo correctamente. Si la piel es de tripa de cerdo y no sintética, su ingesta no conlleva ningún riesgo para la salud. Lo ideal es mantenerlo en un lugar fresco, ventilado y oscuro, pero fuera de la nevera.