La realidad virtual de Tebas: plagia el ‘Bernabéu infinito’ aunque los estadios de la Liga no se llenan

La Liga ha comenzado a desarrollar un proyecto de realidad inmersiva para acercar la experiencia dentro del estadio a todos los aficionados del mundo. Una idea similar a la del Bernabéu infinito del Real Madrid. Todo, a pesar de que los estadios de la Liga son los que menos asistencia registran de las seis grandes de Europa y que las audiencias son cada vez peores, puesto que los precios prohibitivos para ver la competición por televisión han disparado la piratería.

Desde la patronal han probado ya esta iniciativa, que aseguran que va «dentro de una línea estratégica» con el fin de «evolucionar el consumo deportivo hacia formatos inmersivos y emocionales». Algo que les ha llevado a elaborar una aplicación que verá la luz muy pronto, para dispositivos de realidad extendida, que ofrecerá contenido inédito diseñado para este tipo de experiencias.

La primera prueba se realizó en el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, con un visionado experimental probado con más de 1.000 personas y que tuvo «una respuesta abrumadoramente positiva», según afirma la propia Liga. Dicen que no buscan «replicar» la experiencia de ver un partido de fútbol en el estadio, sino «abrir un nuevo territorio para el deporte en realidad virtual» y que la prueba realizada confirma que hay un «interés real» por parte del público.

La Liga utilizará para ello recursos técnicos de primer nivel, con cámaras adaptadas a la realidad virtual y con equipos de producción especializados en innovación audiovisual que garantizan los estándares más altos en cuanto a calidad. Una apuesta con la que buscan llegar a los fans de todo el mundo, olvidándose una vez más del verdadero alma de nuestro fútbol: el aficionado local, ese que cada vez está más desconectado de la competición.

La Liga se pasa a la realidad virtual

La medida anunciada por la Liga llega después de que Javier Tebas celebrase que crecía la asistencia a los estadios, según él, «subiendo del 65% al 85% gracias a la mejor experiencia». Un dato que, además, es falso, puesto que el porcentaje de ocupación de los estadios se mantiene estable en un 81% y no ha subido en la última temporada. Además, es el menor de las seis grandes ligas europeas.

La Liga aparece detrás de la Bundesliga alemana, la Premier inglesa, la Eredivisie neerlandesa, la Ligue 1 francesa y la Serie A italiana en este apartado. A esto se suma que cada vez menos espectadores contratan los servicios necesarios para ver la competición por televisión, debido a los precios elevados, que alcanzan los 100 euros mensuales para poder disfrutar de toda la Liga.

En lugar de intentar recuperar a un aficionado que cada vez está más despegado del fútbol de primer nivel nacional, la idea de la Liga pasa por abrirse a nuevos mercados globales, a través de la realidad virtual. Todo con una nueva idea que, además, es similar a la ya probada por el Real Madrid. Los blancos, que además superan la media de asistencia de la competición, con cerca del 90% de ocupación en sus partidos, están desarrollando el llamado Bernabéu infinito.