A Tebas se le pueden acabar sus bloqueos contra la piratería: el Gobierno toma cartas en el asunto

La lucha contra la piratería en el fútbol español que abrió Javier Tebas meses atrás puede llegar a su fin con la intervención del Gobierno, al menos por las vías que está tomando ahora. Los bloqueos de direcciones IP aplicados durante la emisión de partidos de la Liga, una práctica que en los últimos tiempos ha tomado fuerza y rigidez por parte de Tebas, han llegado al Congreso de los Diputados. El grupo parlamentario Sumar, socio minoritario del Gobierno, ha solicitado explicaciones formales al Ejecutivo ante lo que considera bloqueos «reiterados y masivos» que estarían afectando al normal funcionamiento de Internet en España.

Según la información trasladada por Sumar, estos bloqueos se producen coincidiendo con retransmisiones de partidos de la Liga de Tebas y que tienen como objetivo frenar la emisión no autorizada de contenidos deportivos, de la piratería. Pero estos bloqueos, tal y como denuncia el grupo parlamentario, tiene un alcance que va mucho más allá de la persecución de la piratería y está provocando consecuencias colaterales sobre miles de páginas web que operan dentro de la legalidad y que se caen durante estas emisiones.

Sumar sostiene que la aplicación técnica de estos bloqueos se está realizando de manera «indirecta, amplia y poco precisa», ya que está bloqueando páginas legales. Esa falta de precisión habría generado un fenómeno de «sobrebloqueo», con efectos sobre miles de sitios web completamente ajenos a cualquier vulneración de derechos de propiedad intelectual. El documento subraya que proveedores de servicios de infraestructura de Internet a escala global han advertido públicamente de las deficiencias técnicas asociadas a este tipo de bloqueos masivos, como fue mencionado tiempo atrás por parte de Cloudflare.

En el escrito registrado en el Congreso, y recogido por Europa Press, Sumar pone el foco en el modo en que se están ejecutando estas restricciones. A diferencia de otros países europeos, donde las resoluciones judiciales se dirigen a proveedores globales de servicios de infraestructura, en España las órdenes de bloqueo recaerían directamente sobre las redes de acceso a Internet, es decir, sobre las operadoras de telecomunicaciones. Este enfoque, según el grupo parlamentario, distingue claramente el modelo español y explicaría la magnitud del problema.

Uno de los aspectos más sensibles de la denuncia es que, según Sumar, se estarían bloqueando páginas web legales «sin transparencia, sin supervisión y sin mecanismos claros de rendición de cuentas o reparación». Esta situación, añaden, afecta directamente a miles de personas usuarias de servicios de Internet, que ven interrumpido su acceso a contenidos informativos, educativos, comerciales o de comunicación sin relación alguna con el fútbol.

El grupo parlamentario señala a la Liga de Tebas como impulsora de estos bloqueos de direcciones IP compartidas por miles de páginas web. Esta práctica habría provocado «graves cortes de Internet en toda España durante los partidos», tal y como han indicado ya diferentes empresas tecnológicas. Según estas compañías, los efectos de los bloqueos no se habrían limitado a webs vinculadas a la piratería, sino que habrían afectado a servicios completamente legítimos, señalando a Tebas y poniendo en preaviso al Gobierno.

Sumar considera «especialmente preocupante» que, pese al impacto acreditado sobre derechos fundamentales y sobre el funcionamiento normal de Internet, la Liga de Tebas no haya ofrecido explicaciones públicas ni asumido responsabilidad alguna por las consecuencias de estos bloqueos. En este contexto, el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, ha denunciado públicamente que el negocio vinculado a la Liga estaría pasando «por encima de los derechos de los internautas y de la ciudadanía a usar Internet», subrayando que la lucha contra la piratería no puede justificar este tipo de prácticas, pidiendo explicaciones al Gobierno y, a su vez, a Javier Tebas y su Liga.