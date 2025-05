Cloudflare alerta que los bloqueos de Tebas pueden tumbar Emergencias: «Esperemos que nadie muera»

La guerra abierta entre la Liga de Javier Tebas y Cloudflare parece no tener fin. Esta vez ha sido Matthew Prince, el CEO de la empresa tecnológica estadounidense, quien ha alertado que los bloqueos masivos ordenados por el patrón de nuestro fútbol podrían tumbar los servicios de Emergencias en España: «Rezo para que nadie muera».

Y es que en una respuesta publicada en la red social ‘X’, el mandamás de Cloudflare ha denunciado los riesgos que conlleva la estrategia de los cortes indiscriminados de IPs ordenada por la propia Liga contra la piratería y avalada por la justicia española. Prince indicó en su mensaje que «un gran porcentaje de Internet está respaldado por nosotros, incluyendo pequeñas empresas y recursos de emergencia en España».

A huge percentage of the Internet sits behind us, including small businesses and emergency resources in Spain. We’ve always been happy and willing to work with rights holders in conjunction with judicial bodies to protect their content. We have a clear process that works around…

— Matthew Prince 🌥 (@eastdakota) May 20, 2025