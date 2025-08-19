Su mujer le obligó a devolver un zumo en el supermercado y volvió con 285 millones de euros

La historia sucedió hace varios meses, pero las grandes epopeyas nunca pierden actualidad. El protagonista de ella es Tayeb Souami, un contable de Nueva Jersey, que atravesaba una situación económica difícil y que de un día a otro se convirtió en millonario tras ganar un premio de la lotería. Todo ocurrió después de ir a devolver un zumo de naranja a un supermercado cercano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre una historia única que es para llevarla al cine.

La mejor historia de azar jamás contada tuvo lugar en mayo de 2018 en Nueva Jersey, pero los años no le han quitado ni un ápice de genialidad. El protagonista es Tayeb Souami, que por entonces, a sus 56 años, atravesaba una situación financiera complicada. Tras llegar a Estados Unidos en 1996 procedente de África, había sacado adelante a su familia trabajando como contable en una empresa importadora de alimentos y ahora tenía el difícil reto de pagar los estudios universitarios de sus dos hijos, de 20 y 17 años. Por ello había tenido que rehipotecar su casa.

La situación económica de esta familia de Nueva Jersey se había complicado en los últimos meses y cada dólar contaba. Por ello, su mujer mandó a Tayeb Souami de regreso a la tienda para devolver un zumo de naranja por el que había pagado cerca de cinco euros en el supermercado ShopRite de la calle South River, en Hackensack. Entre negativas, acabó aceptando sin saber que estaba a punto de tomar una de las mejores decisiones de su visa. Una decisión que le iba a quitar dolores de cabeza y solucionar la vida a su familia y posiblemente a todos sus descendientes.

Rico tras devolver un zumo en un supermercado

Tras regresar de vuelta al supermercado, Tayeb Souami hizo cola para devolver el zumo de naranja y en la cola vio un anuncio de la lotería ‘Powerball’. En lugar de quedarse con el dinero del reembolso, lo invirtió en dos boletos de la lotería por los que tendrá que dar explicaciones en casa. Eso ocurrió el 19 de mayo y un día más tarde acudió a un supermercado de la cadena 7-Eleven. Tras introducir el primer boleto, en el segundo apareció un mensaje en la máquina: «Debe ser visto por el empleado».

«El dependiente empezó a gritar: ‘¡Oh, Dios mío, oh, Dios mío!’». Esto confesó Tayeb Souami en la rueda de prensa que tuvo que dar ante los medios de comunicación días después de confirmarse que había ganado 315 millones de dólares, aproximadamente 285 millones de euros, lo que es uno de los premios más importantes que se han repartido en la historia del país. La combinación ganadora 3, 6, 9, 17, 56, 25 le hizo embolsarse 183 millones de dólares (155 millones de euros), resultado de calcular la cantidad tras el pago de impuestos.

En la rueda de prensa que dio ante los medios de comunicación, confesó que había dejado el trabajo, que tendrá un detalle con sus 200 compañeros en la fábrica y que ahora su objetivo es asegurar el futuro de sus hijos. «Ahora me encanta el zumo de naranja», dijo para poner el círculo perfecto a una de las historias más increíbles de los últimos tiempos que bien podría ser llevada al cine en los próximos años.