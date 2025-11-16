Andalucía en el punto de mira de la AEMET: aviso naranja en estas zonas por fuertes lluvias y tormentas

Aviso naranja en estas zonas por fuertes lluvias y tormentas, Andalucía se pone en el punto de mira de la AEMET. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, el tiempo se convierte en un gran protagonista en estos días que tenemos por delante. Es hora de apostar por un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, será el que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de la AEMET no dudan en dar una serie de indicaciones en estos días en los que quizás tenemos que empezar a pensar en cambios. Es hora de poner sobre la mesa determinadas situaciones que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, nos hará pensar en este giro radical que nos está esperando. Tenemos por delante una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con un cambio que puede ser esencial y que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más, cerramos el fin de semana, con una Andalucía que sigue en alerta naranja por este motivo.

En al punto de mira de la AEMET está Andalucía

Tenemos por delante una serie de cambios destacados que parece que nos sumergirán en lo peor de una borrasca con nombre propio. La gran protagonista del fin de semana ha sido la borrasca Claudia que nos ha dejado una situación del todo inesperada.

Es hora de aprovechar al máximo el buen tiempo en un otoño que acaba de empezar, pero también, de prepararnos para lo peor. Nos enfrentamos a un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más en estos días.

Estaremos pendientes de unas alertas y de una previsión el tiempo que puede cambiar por completo lo que nos está esperando. Tenemos que prepararnos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden ser esenciales, sin duda alguna, el tiempo cobrará protagonismo en estas jornadas que tenemos por delante.

Una de las partes más afectadas por este temporal será una Andalucía que nos dejará más de una sorpresa en estos tiempos que corren. Tocará estar preparados para ver qué puede pasar con una borrasca que apunta maneras.

Aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas

Este fin de semana Andalucía ha sufrido las consecuencias de una borrasca de alto impacto como Claudia. Este fenómeno nos ha dejado una serie de detalles que pueden ser los que nos afectarán de lleno. Las alertas siguen activadas en estas próximas horas y hay algunas zonas que sigue afectadas por lluvias y tormentas fuertes.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos nubosos a cubiertos con chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas, más probables e intensos de madrugada en Málaga y sur de la provincia de Granada, donde pueden ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el interior del tercio oriental, en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Vientos de componente oeste flojos a moderados, aumentando a fuertes en el litoral mediterráneo oriental». Las alertas estarán activadas: «Chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormentas en la provincia de Málaga y en la mitad sur de la granadina durante la madrugada».

Para el resto de España la previsión no puede ser muy distinta: «La borrasca Claudia, estacionaria al noroeste de la Península, tenderá a rellenarse perdiendo intensidad, no obstante, aun mantendrá los cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península y Baleares, con predominio de los poco nubosos o con intervalos en el extremo este y nordeste peninsular y al final en Baleares. Se esperan precipitaciones en la mayor parte del territorio, en general menos abundantes que en fechas previas, y poco probables y de carácter débil en el Cantábrico oriental y mayor parte de la fachada oriental y tercio nordeste peninsular, a excepción del Pirineo y este de Cataluña donde al principio podría ser persistentes y localmente fuertes respectivamente. También es probable que sean fuertes y persistentes y vayan con tormenta en el oeste de Galicia, Baleares y al principio en Alborán. En Canarias poco nuboso a primeras horas, con la cola de un frente asociado a Claudia tendiendo a cubrir los cielos, con precipitaciones en los nortes poco probables al sur. Nevará en montaña a una cota superior a 1800/2000 metros. Bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña, tendiendo en general a levantar. Temperaturas máximas en descenso en Melilla e interiores del tercio suroriental peninsular, así como localmente en regiones del extremo norte, con aumentos en el sistema Central y oeste de Andalucía y de Alborán. Mínimas en descenso en la mitad sureste peninsular, Cantábrico y Baleares, con aumentos en Canarias. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas localmente moderadas en el Pirineo».