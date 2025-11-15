La borrasca Claudia pone en alerta por lluvias este domingo el sureste de Mallorca, Ibiza y Formentera

La borrasca Claudia pone en alerta por lluvias localmente fuertes este domingo al sureste de Mallorca, Ibiza y Formentera.

De esta manera, queda activado el índice de gravedad 0 del Plan Meteobal por lluvias y tormentas, por lo que el 112 de Baleares ha pedido precaución en las próximas horas, que se sigan los consejos de las autoridades y llamar al 112 en caso de sufrir una emergencia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Dirección General de Emergencias han activado la alerta amarilla.

Estos consejos pasarían por adoptar medidas para impedir la entrada de agua a través de puertas y ventanas, no dejar en el exterior muebles u objetos que pueda arrastrar el aguas, quedarse en zonas altas de las casas y no bajar a zonas inundables como garajes o sótanos y, en caso de inundación del inmueble, apagar el interruptor general.

Si la lluvia empieza a caer mientras se está conduciendo se recomienda, reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por las vías principales.

La Aemet por su parte mantendrá activa la alerta desde las 07.00 hasta las 14.00 horas en las Formentera, Ibiza y Mallorca, donde además de las precipitaciones se esperan rachas de viento fuerte.