Última hora de la borrasca Claudia en España en directo: alerta roja de la AEMET, desbordamientos y carreteras cortadas hoy

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió en la noche de este jueves un aviso rojo de «peligro extraordinario» por la acumulación de precipitaciones de más de 120 litros por metro cuadrado en doce horas en zonas del norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila.

La alerta ha estado en vigor hasta las 05:59 horas de este viernes, 14 de noviembre, pero los expertos ahora temen por el caudal de los ríos. Y es que, algunos están a punto de desbordarse por la cantidad de agua que han recibido en las últimas horas.

Así las cosas, la AEMET ha pedido a la ciudadanía que, ante la situación de «riesgo extremo», evite cauces y zonas inundables, además de seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Se espera que la borrasca Claudia permanezca estacionaria durante todo el fin de semana. Se espera que las lluvias no cesen en los próximos días en la mayor parte de la Península, aunque siendo poco probables y de carácter ocasional en los litorales cantábricos, Ebro y extremo este, así como en Baleares con intervalos de nubes altas tendiendo a cubrirse. Por el contrario, serán más abundantes en Andalucía occidental, Pirineo, sistema Central y oeste de Galicia, cordillera Cantábrica y Alborán, donde es probable que sean fuertes y persistentes. Además, irán con tormenta y posible granizo ocasional en el oeste de Andalucía, así como, de forma aislada, en el oeste de Galicia y entorno pirenaico oriental.