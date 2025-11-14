Última hora de la borrasca Claudia en España en directo: alerta roja de la AEMET, desbordamientos y carreteras cortadas hoy
La borrasca Claudia está dejando lluvias intensas y fuertes vientos
Canarias suspende las clases después de la multialerta de la AEMET por la borrasca Claudia
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió en la noche de este jueves un aviso rojo de «peligro extraordinario» por la acumulación de precipitaciones de más de 120 litros por metro cuadrado en doce horas en zonas del norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila.
La alerta ha estado en vigor hasta las 05:59 horas de este viernes, 14 de noviembre, pero los expertos ahora temen por el caudal de los ríos. Y es que, algunos están a punto de desbordarse por la cantidad de agua que han recibido en las últimas horas.
Así las cosas, la AEMET ha pedido a la ciudadanía que, ante la situación de «riesgo extremo», evite cauces y zonas inundables, además de seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Se espera que la borrasca Claudia permanezca estacionaria durante todo el fin de semana. Se espera que las lluvias no cesen en los próximos días en la mayor parte de la Península, aunque siendo poco probables y de carácter ocasional en los litorales cantábricos, Ebro y extremo este, así como en Baleares con intervalos de nubes altas tendiendo a cubrirse. Por el contrario, serán más abundantes en Andalucía occidental, Pirineo, sistema Central y oeste de Galicia, cordillera Cantábrica y Alborán, donde es probable que sean fuertes y persistentes. Además, irán con tormenta y posible granizo ocasional en el oeste de Andalucía, así como, de forma aislada, en el oeste de Galicia y entorno pirenaico oriental.
El viento obliga a desviar un vuelo de Loiu a Barcelona procedente de Palma de Mallorca
El viento ha obligado a desviar a Barcelona un vuelo procedente de Palma de Mallorca que iba a aterrizar en Loiu.
Estaba previsto que la aeronave aterrizara pasadas las 08:20 de la mañana de este viernes, pero el viento ha obligado a suspender la maniobra y finalmente el avión tomó tierra en Barcelona a las 09:30 horas, aproximadamente.
Un motorista muerto y más de 50 incidencias relacionadas con el viento en Navarra
El temporal de viento de las últimas horas parece estar detrás de la muerte de un motorista en una caída como consecuencia de la presencia de un cable de un poste eléctrico en una carretera secundaria de la Comunidad Foral, donde en las últimas horas se ha registrado más de medio centenar de incidencias.
Llega el frío polar
La borrasca Claudia dejará un fin de semana lluvioso en casi todo el país. Además, traerá el frío polar tras pasar por la península.
Dos personas desalojadas y tres carreteras cortadas en Ávila
Continúa la alerta por el temporal en la provincia de Ávila, que alcanzó su máxima peligrosidad al declararse el nivel rojo alrededor de las once de la noche de este jueves, del cual se alertó a la población a través de mensajes a la población a través de los dispositivos móviles mediante el sistema ES-Alert.
Las copiosas lluvias y fuertes vientos han dejado algunos incidentes en la provincia de Ávila, como ha explicado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández, este viernes en rueda de prensa, tras mantener una reunión con el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), como el desalojo de dos personas mayores en Navaluenga y el cierre de tres carreteras en la provincia de Ávila.
Precipitaciones débiles en Canarias y Baleares
La AEMET prevé cielo nuboso o cubierto sin descartar alguna precipitación débil, ocasional y acompañada de barro en las Islas Baleares. También habrá en estas islas temperaturas nocturnas en ascenso, viento moderado del sur y suroeste con intervalos de fuerte y rachas.
En Canarias, que viene saliendo de los efectos de la borrasca Claudia, se espera este viernes cielo poco nuboso en general, especialmente en el oeste de las islas de mayor relieve en la primera mitad del día. A partir del mediodía, aumenta la nubosidad en las vertientes este de las islas, especialmente en las zonas montañosas, donde no se descartan chubascos ocasionales y aislados. En el resto de las zonas predominarán los cielos poco nubosos.
Huelva registra las mayores lluvias este jueves
La Agencia Estatal de Meteorología registra en la tarde del jueves los mayores umbrales de precipitaciones en las localidades de Alosno, El Cerro del Andévalo, El Granado y Aroche. A primera hora de la mañana, no obstante, los mayores umbrales se localizaban en Cazalla de la Sierra, Morón de la Frontera, Jerez de la Frontera, Las Cabezas de San Juan y en Almadén de la Plata.
26 municipios andaluces activan Planes de emergencias, 23 en Huelva
Un total de 26 municipios andaluces tienen activados sus Planes territoriales de emergencias de protección civil de ámbito local (PTEL): 23 en la provincia de Huelva, dos en Granada y uno en Cádiz.
Fin de semana lluvioso
Este fin de semana se esperan lluvias y vientos intensos en buena parte de la Península, además de un descenso térmico que se agudizará el próximo martes, cuando quedarán con valores por debajo de lo normal para la época, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.
En concreto, las zonas donde se espera más lluvia este fin de semana será el oeste peninsular, los Pirineos y Andalucía. Estas precipitaciones estarán acompañadas de tormenta, en especial, en el sur peninsular. Además, habrá heladas nocturnas en el interior y temperaturas máximas en el norte quedarán por debajo de los 10ºC.
Más de 300 avisos en Andalucía por el temporal
Los servicios de emergencias han registrado en las últimas horas en Andalucía 333 avisos por el temporal de viento y lluvia por el paso de la borrasca Claudia, concentrados principalmente en las provincias de Huelva y Cádiz.
La incidencia más destacada durante las últimas horas ha sido la caída de un cartel comercial en el Paseo de las Palmeras, en Huelva capital sobre un hombre, de 75 años, que tuvo que ser evacuado al Hospital Juan Ramón Jiménez, ha informado la Junta
La borrasca Claudia impulsa la llegada de polvo sahariano al litoral mediterráneo
La borrasca Claudia que estos días azota el oeste de la península Ibérica, también está provocando indirectamente la llegada de abundante polvo sahariano a la costa mediterránea, que empeora la calidad del aire en el litoral este del país.
La borrasca Claudia deja mucha lluvia, entre 176-205 litros, en Ávila, Salamanca y Cáceres
La borrasca Claudia ha descargado precipitaciones muy intensas las últimas 24 horas en amplias zonas del centro-oeste peninsular, sobre todo en las provincias de Ávila, Salamanca y Cáceres, donde, en algunas áreas las acumulaciones han oscilado entre 176 y 205 litros por metro cuadrado.
El 112 atiende 57 incidentes por la borrasca Claudia
El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha recibido un total de 2.125 llamadas y gestionado un total de 446 incidentes, de los cuales al menos 57 están relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos derivados de la borrasca ‘Claudia’, ocurridos este pasado jueves 13 de noviembre y hasta las 08,00 horas de este viernes.
Primeros copos de nieve a causa de la borrasca
Ya han caído los primeros copos de nieve en las cotas más altas de Sierra Nevada a causa de la borrasca Claudia
Más de 50 incidentes causados por el viento en Navarra
Navarra ha registrado desde este jueves a las 18 horas y hasta las 10 horas de este viernes un total de 54 incidentes motivados por el viento, la mayoría de los cuales se han producido en los distritos de Mugaire e Irurtzun y en partes de la zona este de la Comunidad foral.
Las intervenciones del Servicio de Bomberos y del Servicio de Conservación de Carreteras se han visto motivadas por la presencia de obstáculos en las carreteras de la red secundaria, principalmente ramas y árboles que han caído a la calzada. Asimismo, se han registrado algunas incidencias relacionados con el desprendimiento de elementos de fachadas y cubiertas, sin que se hayan producido daños significativos.
Cádiz cancela varios ferris por las lluvias
El paso de la borrasca Claudia por la provincia de Cádiz está dejando incidencias en las conexiones marítimas desde sus puertos, como el de Algeciras, que ha anunciado ya la cancelación de dos ferris hacia Tánger (Marruecos), o el servicio de catamaranes de la Bahía de Cádiz que mantiene por segundo día canceladas sus líneas desde El Pureto y Rota con la capital gaditana.
Según la información facilitada al pasajero en la página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, desde el puerto algecireño se han cancelado por el momento las salidas que Balearia tenía previstas a las 07:00 y las 10:00 horas hacia Tánger.
Los Bomberos atienden incidencias provocadas por la borrasca
Bomberos de la Diputación de Cáceres han activado un retén preventivo en Navaconcejo tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) por posibles inundaciones en el norte de la provincia de Cáceres provocadas por la borrasca Claudia.
El dispositivo, compuesto por un jefe de salida y cuatro bomberos con tres vehículos, permaneció en el municipio hasta las garantizando vigilancia ante el aviso rojo por lluvias intensas.
Los ríos siguen con caudales altos
Aunque se hayan desactivado algunas alertas rojas, pasándolas a amarillas, los ríos siguen con un caudal alto.
La sierra de Madrid en aviso naranja
La AEMET también ha emitido un aviso naranja por lluvias en la zona de la sierra madrileña, según ha informado este viernes Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Galicia sigue bajo los efectos de la borrasca y espera un anticiclón
Galicia sigue bajo la influencia de la borrasca Claudia, que dejó en las últimas horas más de 80 litros por metro cuadrado tanto en Poio como en Santiago, con fuertes lluvias en la noche del pasado jueves.
Se mantendrá la inestabilidad en Galicia hasta este domingo, 16 de noviembre. Además, se prevé que la próxima semana entre un anticiclón en la comunidad que traiga tiempo seco, aunque habrá bajada de temperaturas y volverá el viento del nordeste.
Este viernes será de lluvias localmente fuertes y de carácter tormentoso, más probables al oeste, además de intensos vientos, por lo que está activa la alerta amarilla en buena parte de Galicia. Por el momento, los vientos ya han superado los 100 kilómetros por hora en Viveiro (Lugo) durante la madrugada del viernes.
Aviso amarillo en la mitad oeste de Andalucía
La AEMET mantiene de momento sus avisos amarillos en la mitad oeste de Andalucía. En su cuenta de X, la Agencia ha señalado que la borrasca Claudia sigue enviando «estructuras precipitantes» que se mantendrán durante hoy y el fin de semana, apuntando que en la mitad occidental de Andalucía podrán ir «acompañadas ocasionalmente de tormentas».
El alcalde de Ávila declara el aviso rojo
El alcalde de Ávila ha publicado un comunicado en el que informa que ha sido declarado el aviso rojo por «fuertes precipitaciones» y el aviso amarillo por «fuertes rachas de viento». En el escrito se menciona que los ciudadanos deben evitar «desplazamientos innecesarios» y «mantenerse alejado de los ríos y zonas inundadas».
⚠️BANDO del alcalde de #Ávila ante el aviso de nivel rojo emitido por @AEMET_CyL por riesgo extremo de lluvias en el Sistema Central pic.twitter.com/xPlnlEVi9t
— Emergencias Ávila (@EmergenciaAvila) November 13, 2025
Las lluvias arrastran las cenizas de los incendios del pasado verano
El temporal ha provocado que las cenizas generadas por el incendio del Valle del Jerte de agosto estén siendo arrastradas por el río.
🏞️⬛ Vaya desastre y que catástrofe natural. Debido a las persistentes lluvias, están siendo arrastradas todas las cenizas a los ríos. Así baja el Rio #Jerte.
👉 Esto se debe a la escorrentía que está habiendo en zonas afectadas por el fuego en verano. Fotos de Israel. pic.twitter.com/ObIwbkhbDv
— MeteoÁvila (@Meteoavila2) November 13, 2025
Suspendidas las clases en Huelva por el temporal
El Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) ha decretado el cierre cautelar y temporal del CEIP Juan Ramón Jiménez ante la necesidad de «adoptar medidas inmediatas para garantizar la seguridad» tras los daños provocados por la borrasca Claudia.
La borrasca Claudia permanecerá sobre España todo el fin de semana
La borrasca Claudia permanecerá estacionaria sobre nuestro país todo el fin de semana. Se espera que las lluvias nos acompañen a lo largo del día de hoy, así como el sábado y domingo. Es probable que las precipitaciones continúen el lunes y el martes.
La nieve también se dejará ver en las próximas horas
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en las próximas horas nevará en cumbres de Pirineos, sistema Central y Sierra Nevada. También se registrarán bancos de niebla en entornos de montaña y en Alborán.
La borrasca Claudia deja avisos en toda España
La borrasca Claudia mantiene avisos en una veintena de provincias y la ciudad autónoma de Ceuta por lluvia, viento, tormenta y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, con avisos amarillos por lluvia estarán Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla, Huesca, Ávila, León, Salamanca, Palencia, Zamora, Barcelona, Girona, Lleida, A Coruña, Pontevedra, Cáceres, Ceuta .
En cuanto a viento, las provincias con aviso amarillo serán Cádiz, Huelva, Huesca, Ávila, León, Palencia, Segovia, Soria, Lleida, Cantabria y Navarra (vertiente cantábrica y pirineo navarro).
El río Tormes se desborda a su paso por El Barco de Ávila
Las lluvias de las últimas horas, que han hecho saltar las alarmas en algunos puntos del país, han provocado un aumento considerable del caudal de los ríos. El río Tormes, a su paso por El Barco de Ávila, ya se ha desbordado.
🚨 El Rio Tormes ya se ha desbordado en el Barco de #Ávila y las zonas aledañas se encuentran inundadas. #BorrascClaudia #FMA pic.twitter.com/ICKkneEgjx
— MeteoÁvila (@Meteoavila2) November 13, 2025
La AEMET alerta por el temporal este fin de semana
La AEMET ha pedido a la ciudadanía que, ante la situación de «riesgo extremo», evite cauces y zonas inundables, además de seguir las recomendaciones de Protección Civil.
La borrasca Claudia causa estragos en Cáceres
La borrasca Claudia ha provocado en el norte de Cáceres, donde se mantiene la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura (Inuncaex), «incidentes puntuales» como roturas de árboles o «pequeñas» inundaciones por cuenta de desagües que no se mantenían limpios, tras una noche «muy movida» que ha requerido de especial vigilancia en la zona de Navaconcejo.