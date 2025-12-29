La robotización de la Junta de Andalucía ahorra a los funcionarios más de un millón de horas de trabajo

La Junta de Andalucía ha ahorrado más de un millón de horas de trabajo a sus empleados públicos desde 2022 gracias a la robotización de tareas administrativas. Esta automatización, impulsada por la Agencia Digital de Andalucía (ADA), ha permitido a los funcionarios centrarse en tareas de mayor valor estratégico y ha agilizado la gestión de millones de expedientes.

El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Jorge Paradela (PP), ha detallado este lunes que la robotización ha reducido errores, acelerado trámites y mejorado la calidad del servicio público. En concreto, los robots han permitido tramitar cuatro millones de expedientes, procesar 5,4 millones de documentos y verificar 15,9 millones de requisitos.

Paradela ha presentado estos datos en el Consejo Rector de la ADA, donde se ha aprobado el Plan Anual de Actuación para 2026. Según ha explicado, el millón de horas ahorradas equivale a 142.857 jornadas laborales completas, 28.571 semanas o el trabajo anual de 650 empleados públicos.

«Este dato no habla de máquinas, habla de personas», ha señalado el consejero, quien ha defendido que la automatización ha liberado a los empleados públicos de tareas repetitivas para que puedan dedicarse a labores que aportan verdadero valor. Ha subrayado que esto ha supuesto un salto de calidad en la atención a los ciudadanos.

Desde su creación, la Unidad de Automatización Inteligente (UAI) de la ADA ha desarrollado 113 proyectos de robotización en doce Consejerías: 96 de ellos están activos y 17 ya han finalizado. Actualmente, se trabaja en la automatización de nueve nuevos procesos, aplicados a áreas como la tramitación de ayudas, contratos o clasificación documental.

La ADA se ha convertido en un centro pionero de hiperautomatización en el sector público español y lidera la transformación digital de la Junta. El Plan Anual aprobado para 2026 contempla 407 proyectos, un 20% más que en 2025, de los cuales 334 ya están en ejecución. Cabe destacar, además, que un total de 226 de estos proyectos están orientados a digitalizar servicios públicos sectoriales.

Paradela, además, ha remarcado que 2026 será el año del «despliegue intensivo», con un enfoque centrado en sanidad, educación y servicios sociales. La Junta invertirá casi 493 millones de euros en digitalización durante ese ejercicio, dentro de una estrategia plurianual que contempla un presupuesto total de casi 2.600 millones hasta 2030.

La ADA cuenta actualmente con 1.172 profesionales, el 89% de ellos personal TIC. El 57% trabaja en los servicios centrales y el 43% en las delegaciones provinciales, lo que garantiza, según Paradela, una digitalización territorialmente cohesionada que llegue a todos los andaluces.