Moreno firma con los sindicatos el mayor pacto para modernizar el empleo público andaluz por 250 millones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presidido este martes en el Palacio de San Telmo de Sevilla la firma de un acuerdo con los sindicatos CSIF, UGT y CCOO para mejorar las condiciones laborales de 70.000 empleados públicos andaluces. El pacto, que tendrá una duración de cinco años, supone una inversión de 250 millones de euros.

Este acuerdo ha representado el primer gran pacto global en materia de empleo público en Andalucía desde 2006 y el primero alcanzado con la unanimidad de todos los sindicatos con representación en la Mesa General y las sectoriales. Su entrada en vigor será retroactiva desde el 1 de enero de 2025 y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2030, con un desembolso de 50 millones por ejercicio.

Entre las medidas contempladas se encuentra la creación de la carrera profesional, la modernización del sistema retributivo mediante la sustitución del complemento específico por uno de puesto, y el desarrollo del VII Convenio Colectivo para el personal laboral, pendiente desde 2002. También se ha incluido la reconfiguración del Servicio de Prevención Propio para reforzar la salud laboral en la administración andaluza.

Moreno ha subrayado que el objetivo del acuerdo es situar a los empleados públicos andaluces «en la media salarial de las administraciones públicas» y transformar la administración autonómica en una estructura «más moderna, eficaz y centrada en las personas». Según ha defendido, los casi nueve millones de andaluces se beneficiarán directamente de esta reforma gracias a una atención pública «más ágil, directa y humanizada».

El presidente ha destacado que «el diálogo social está más vivo y más fuerte que nunca en Andalucía» y ha agradecido la disposición de los sindicatos, reconociendo su «compromiso y altura de miras». En su intervención, ha asegurado que «Andalucía protagoniza su mejor historia» al alcanzar acuerdos que permiten «construir juntos» reformas clave para modernizar la administración.

Por parte de los sindicatos, CSIF ha señalado que el acuerdo responde a «demandas históricas», mientras que UGT lo ha calificado como «muy trabajado» y beneficioso para la ciudadanía. CCOO ha afirmado que, aunque se han dejado cuestiones fuera del texto final, el acuerdo supone un avance para los trabajadores públicos y los servicios que prestan.

El Gobierno andaluz también ha anunciado la recuperación progresiva de las ayudas de acción social suspendidas en 2012, así como la revisión de los convenios en el sector público instrumental bajo criterios objetivos y sostenibles. El acuerdo será ratificado en el próximo Consejo de Gobierno.