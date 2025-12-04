El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado una de las convocatorias de empleo público más importantes de las últimas semanas, abriendo el plazo de inscripción para más de 1.600 plazas destinadas a la función pública. Ésta es una oportunidad crucial para miles de aspirantes, ya que una parte significativa de las vacantes permite el acceso a un puesto de funcionario de carrera o personal laboral fijo sin necesidad de contar con un título universitario.

Se trata de un amplio abanico de puestos en diversas administraciones a nivel estatal y autonómico, diseñados para reforzar las plantillas con estabilidad y garantizar el servicio público. Si busca asegurar un empleo fijo, el momento de actuar es ahora, ya que la fecha límite para que finalicen los plazos para presentar tu solicitud es inminente.

El acceso a un puesto fijo al alcance de todos

Lo que hace especialmente atractiva esta convocatoria masiva es la diversidad de los requisitos de acceso, facilitando la entrada a candidatos con distintos niveles de formación.

Las plazas se distribuyen en varios grupos, destacando las siguientes oportunidades por su número y requisitos académicos:

Puestos de nivel básico (Subgrupo C2): gran parte de las vacantes requieren únicamente estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria ( ESO ) o un certificado de escolaridad o equivalente. Estos puestos, tradicionalmente muy demandados, incluyen auxiliares y personal de apoyo .

(Subgrupo C2): gran parte de las vacantes requieren únicamente estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria ( ) o un certificado de escolaridad o equivalente. Estos puestos, tradicionalmente muy demandados, incluyen . Puestos de nivel medio (Subgrupo C1): otras ofertas exigen el título de Bachillerato o equivalente. En este grupo se concentran funciones administrativas y de gestión de apoyo esenciales.

Entre las convocatorias más relevantes incluidas en esta reciente publicación se encuentran:

Servicio Aragonés de Salud (celadores): más de 200 plazas convocadas, muchas de ellas por ingreso libre y sólo exigen un nivel de formación básica.

(celadores): convocadas, muchas de ellas por ingreso libre y sólo exigen un nivel de formación básica. Auxiliares de Administración General (Galicia): decenas de puestos para personal funcionario con acceso libre.

(Galicia): de puestos para personal funcionario con acceso libre. Otras entidades: diversas bolsas de empleo y procesos selectivos para personal laboral fijo y funcionarios interinos en organismos estatales, permitiendo a los aspirantes sumar puntos para futuros concursos-oposición.

Fechas clave: ¡El plazo de inscripción ya está abierto!

El tiempo es limitado. El plazo para la presentación de solicitudes para muchas de estas convocatorias ya está activo y se cerrará en las próximas semanas.

Convocatoria Plazo límite aproximado Plazas de Subgrupo C2 (Ej: celadores) 24 de diciembre de 2025 Plazas de personal laboral fijo 26 de diciembre de 2025 Otras plazas (ver bases) Varía (consultar el BOE)

Es fundamental que el aspirante consulte las bases específicas publicadas en el BOE y los boletines autonómicos correspondientes, ya que la fecha límite exacta y los requisitos concretos (incluyendo tasas y documentación) dependen de cada cuerpo y organismo.

¿Cómo presentar la solicitud y empezar a opositar?

La presentación de la solicitud se realiza generalmente por vía telemática a través de los portales oficiales de la Administración Pública.