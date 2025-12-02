El BOE confirma el festivo del 8 de diciembre: el puente es oficial en estas comunidades autónomas

El comienzo del mes de diciembre suele traer un pequeño suspiro antes de la Navidad. Un pequeño paréntesis que muchos esperan para hacer una escapada corta, ver a la familia o, simplemente, descansar un poco del ritmo del año. Sí, se celebra el puente del 6 y 8 de diciembre que sigue siendo uno de esos momentos marcados en el calendario de miles de personas. No es casual: se juntan dos fechas históricas, muy arraigadas, que casi todo el mundo reconoce. Y además, en 2025 caen de una manera que nos permitirá tener un fin de semana largo de tres días.

A estas alturas, son muchas las personas que ya tenían en mente el 6 y el 8 de diciembre. El primero, Día de la Constitución Española; el segundo, Día de la Inmaculada Concepción. Dos festivos nacionales que suelen animar a mirar billetes, reservar hoteles y comparar destinos. Sin embargo, este año llegó con un detalle a tener en cuenta: el 6 de diciembre cae en sábado, y al caer en fin de semana no se traslada ni implica un día libre adicional para quienes trabajan de lunes a viernes. El atractivo del puente, por tanto, recae casi por completo en lo que ocurre el lunes 8. Ese lunes sí es festivo en todo el país. Al coincidir con la fiesta de la Inmaculada Concepción, se convierte en el día clave para alargar el fin de semana. Entre el sábado 6, el domingo 7 y el lunes 8, muchísimas personas podrán disfrutar de tres días seguidos de descanso, justo antes de que empiece la recta final hacia Navidad. Un puente que vuelve a colocarse entre los más buscados del año y que suele llenar ciudades como Sevilla, Madrid, Málaga, Toledo o cualquier rincón de Canarias.

¿Dónde será festivo el lunes 8 de diciembre de 2025?

El lunes 8 de diciembre de 2025 será festivo en todas las comunidades autónomas de España, sin excepción. Al tratarse de un festivo nacional fijado directamente en el calendario laboral oficial y recogido en el BOE, ninguna región puede modificarlo ni sustituirlo por otra fecha. Es uno de esos días que se aplican de forma uniforme en todo el país, vivas donde vivas, y que año tras año permite a la mayoría de trabajadores disfrutar de un día no laborable.

La coincidencia de este festivo en lunes es lo que convierte el puente de diciembre en uno de los más interesantes de todo 2025. Aunque el Día de la Constitución no suponga un día extra para quienes libran los fines de semana, el hecho de que la Inmaculada caiga justo después facilita encadenar tres días de descanso. Es una configuración perfecta para quienes prefieren una escapada corta, pero también para los que no quieren viajar y simplemente agradecen un lunes sin horarios ni madrugones.

En la práctica, la consecuencia es clara: tanto si estás en Galicia como en Andalucía, Madrid, Cataluña, la Comunitat Valenciana, La Rioja, Aragón, Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha o cualquier otro punto de la geografía española, el lunes 8 será festivo. No hay variaciones, no hay excepciones y no existe la posibilidad de que las comunidades lo trasladen o lo sustituyan. Lo que sí cambia, claro, es cómo lo vive cada región. En algunos lugares se organizan actos religiosos, en otros apenas se nota más allá de la actividad comercial, y en otros se aprovecha para reforzar la campaña turística previa a Navidad.

¿Qué se conmemora el 8 de diciembre?

El 8 de diciembre no es sólo un festivo más del calendario, ni se limita a una tradición religiosa. Su origen es complejo y mezcla fe, historia militar y costumbres que han ido arraigando en España a lo largo de los siglos. Oficialmente, el país celebra la Inmaculada Concepción, un día vinculado a la devoción mariana y a la idea de la concepción sin pecado de la Virgen María. Esa parte es bien conocida y explica en gran medida por qué aparece como festivo nacional en todas las comunidades autónomas.

Pero la historia no se queda ahí. Existe también un trasfondo bélico que muchos españoles no conocen y que explica por qué este día terminó consolidándose como una fecha de referencia en la cultura y en el calendario militar. La celebración está ligada al llamado milagro de Empel, un episodio ocurrido entre el 7 y el 8 de diciembre de 1585 durante la guerra de los Ochenta Años. En aquella batalla, las tropas españolas lograron una victoria inesperada frente a diez navíos de los Países Bajos en condiciones que parecían prácticamente imposibles. De ahí que se interpretara como un milagro atribuido a la protección de la Virgen.

La fuerza simbólica de aquella victoria fue tan grande que, desde 1644, la Inmaculada Concepción empezó a ser venerada como patrona y protectora de España. Y más adelante, en 1892, la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena firmó una Real Orden que la declaró oficialmente patrona de la Infantería del Ejército Español. Con ese reconocimiento institucional llegó también la incorporación del 8 de diciembre como un día festivo que ha perdurado hasta hoy y que continúa celebrándose en todo el territorio.