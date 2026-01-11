Los agricultores de varios puntos de España han salido a la calle a manifestarse, cortando algunas carreteras, por el acuerdo comercial al que ha llegado la Unión Europea (UE) con los países del Mercosur. Las comunidades más afectadas por las protestas han sido Galicia y Cataluña. En el primer caso, los trabajadores del sector primario han llegado a paralizar un punto de la A-52 a su paso por Xinzo de Limia (Orense).

Por su parte, en Tarragona, más de 100 agricultores, seguidos de 15 tractores y una quincena de vehículos más, se han manifestado este domingo a mediodía. Estas personas llevaban pancartas con el lema Som sobirania alimentària y No al Mercosur.

Los trabajadores del campo catalanes han marchado seguidos de los tractores y vehículos desde la plaza Imperial Tarraco hasta el Balcó del Mediterrani, a través de la Rambla Nova. El presidente del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf, ha pedido ante los periodistas que el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, «exija al Gobierno español» posicionarse en contra del acuerdo con Mercosur.

Estos agricultores han añadido que se está negociando con el Gobierno de Sánchez para llegar a un acuerdo beneficioso para todos, ha dicho: «Si no se llega a un acuerdo, continuaremos con las movilizaciones la próxima semana».

Los agricultores protestan por Mercosur

Por su parte, en Galicia, el corte, que arrancó a las 06:15 horas del día anterior, sobrepasa las 24 horas y no hay previsión de cuándo se levantará. Fuentes de la Guardia Civil informaron a EP de que desconocen cuándo se reanudará el tránsito por la carretera, que quedó cortada en ambos sentido a la altura del punto kilométrico 188. Desde entonces, patrullas de tráfico desvían la circulación por la salida 188 (salida de Ababides para el sentido Porriño).

Uno de los participantes de la protesta, el ganadero Miguel Gómez, ha asegurado este domingo de que no tienen intención de abandonar el punto «hasta que cargue la Policía». Él fue uno de los que trasnocharon en la carretera orensana: «Frío hizo mucho, pero tenemos fuego».

Este testigo presencial relata que ni durante la noche cesó el goteo de gente, que «iba y venía». En estas más de 24 horas, apunta que el «mínimo» de personas que allí debió de haber fue de alrededor de 50 personas; en el mediodía de este domingo, calcula que permanecen allí unas 200.

En declaraciones del sábado, otro de los portavoces, Óscar Joga, calificó el acuerdo de «auténtica ruina para el agro español» y reclamó: «Necesitamos que eliminen parte de la burocracia y que se nos atiendan las peticiones cuando las remitimos». Este agricultor ya demandó que «se les escuche» desde las administraciones. Gómez ha asegurado ahora que todavía no han recibido ninguna comunicación de ninguna de ellas.