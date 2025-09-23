La bomba del empleo público: el examen que casi nadie conoce, con un temario ridículamente fácil y miles de plazas

Tener un empleo público en España en 2025 es un tesoro. Muchos ciudadanos encaran su carrera a ser funcionario, ya sea de carrera, como empleados de personal laboral o en un empleo público. Una buena opción para las personas que quieran trabajar para el Estado es presentarse a las oposiciones a auxiliar administrativo del Estado. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este empleo público que está al alcance de millones de españoles.

Conseguir una plaza como funcionario público es el objetivo de millones de españoles que buscan asegurar su futuro vistas las dificultades que hay en nuestro país para ganarse la vida en otros trabajos. Pese a que Pedro Sánchez siga sacando pecho de la situación económica del país, lo cierto es que en los últimos años los precios han subido en mayor proporción que los salarios y esto ahoga a millones de trabajadores.

Por ello, millones de jóvenes no tan jóvenes deciden preparar una oposición para conseguir una plaza como funcionario público que pueda asegurar un sueldo de por vida. Además de un salario base, trabajar para el Estado también tiene varios extras que tienen que ver con el desplazamiento, trienios, antigüedad, 14 pagas al año y lo más importante: estabilidad laboral de por vida. Así que por ello no es de extrañar que conforme pasan los años los números de funcionarios públicos vayan al alza.

Como informó el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en julio de 2024 el sector de los funcionarios representaba el 16,9% de la población ocupada del país y se desglosaba de la siguiente manera:

2.965.946 empleados públicos.

1.542.404 funcionarios de carrera.

598.174 empleados de personal laboral.

El empleo público de fácil acceso

La oposición para poder ejercer como auxiliar y administrativo del Estado es un empleo público bastante cotizado por la ‘facilidad’ para poder acceder a este tipo de trabajo. Para poder acceder a este empleo público sólo se requiere la Educación Secundaria Obligatoria y superar unas oposiciones en las que entran 30 temas con 60 preguntas de tipo test más otras 30 sobre ofimática.

La función de estos empleados públicos suele ser la de atención al cliente, ya sea de forma telefónica, telemática o presencial. Los auxiliares y administrativos del Estado suelen ser las personas que se encargan en los edificios de los órganos públicos como el SEPE, la DGT y los ministerios correspondientes, intentando solucionar las demandas de los ciudadanos. También realizan gestión de archivos y manejos de bases de datos oficiales. Para ser auxiliar o administrativo del Estado, hay que cumplir con los siguientes requisitos:

Requisitos: Título de ESO o Formación Profesional.

Temario: Menos de 30 temas

Examen: 60 preguntas tipo test y test de 30 preguntas de ofimática.

El sueldo de estos empleados públicos suele oscilar entre los 1.300 euros y los 1.700 euros al mes, que equivale a una cantidad cercana a los 15.600 euros y 20.400 euros al año. Esta cantidad total sale del sueldo base para un funcionario de grupo C2, que ronda los 8.000 euros al año, a lo que hay que sumar el complemento de destino o complemento específico. También hay que añadir las pagas extras o trienios conforme pasen los años.

Otro empleo público con oposición ‘fácil’

Otro empleo público que tiene una oposición sencilla son las oposiciones de Correos. Más que por la dificultad del examen, este empleo público es de ‘fácil’ acceso porque se convoca con frecuencia con un elevado número de plazas. En el último año se ofertaron 7.257 puestos. El sueldo medio suele rondar entre los 1.300 y 1.600 brutos mensuales. Los requisitos y condiciones son los siguientes: