El IBEX 35 cede un 0,07% y cierra en 17.172,90 puntos, cerca de su máximo histórico

El IBEX 35 ha cedido un 0,07% y se ha situado en 17.172,90 puntos este miércoles 24 de diciembre de 2025, quedándose a apenas un 0,06% de su máximo histórico.

En la sesión de cierre, el IBEX ha mostrado un rango de cotización que ha oscilado entre los 17.146,0 y los 17.206,5 puntos, lo que indica un rango moderado. Además, el volumen total negociado ha alcanzado los 107,86 millones, reflejando una fuerte actividad en el mercado.

El IBEX 35 ha acumulado un avance moderado del 1,39% en la semana y se revaloriza un 47,07% en el año.

Con esta jornada, el índice acumula su primera sesión consecutiva a la baja y mantiene el tono negativo que caracteriza el tramo final del mes.

Empresas del IBEX

En el conjunto del mercado de empresas, Acciona Energías Renovables (0,92 %), Grifols (0,73 %) Puig Brands (0,61 %) lideraron las subidas del día. También hallamos Cellnex Telecom (0,45 %) y Colonial (Inmobiliaria) (0,38 %) entre los valores más altos.

En el lado opuesto, Indra (-1,04 %), Bankinter (-0,88 %) y ACS (-0,47 %) registraron descensos, tras las últimas sesiones. CaixaBank (-0,38 %) y IAG (International Airlines Group) (-0,38 %) completaron la lista de los valores en negativo.

Con respecto a volumen de negociación, Banco Santander lideró el parqué con más de 50.94 millones de euros intercambiados durante la sesión de cierre, seguido de BBVA e Iberdrola.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas han cerrado con movimientos negativos: el DAX de Fráncfort ha retrocedido un 0,15%, el CAC de París ha cedido un 0,11%, el FTSE de Londres ha bajado un 0,09% y el MIB de Milán ha disminuido un 0,10%.

En el mercado de divisas, el euro se cotizaba a 1,1781 dólares, con una variación positiva del 0,46%. Por su parte, el bitcoin se ha situado en 86,923.46 dólares, con una ligera caída del 0,15%. La onza de oro troy se ha elevado un 0,19%, alcanzando los 4,498.10 dólares.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se ha apreciado un 2,87% y se ha situado en los 61,69 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se ha encarecido un 1,56% hasta los 57,80 dólares.