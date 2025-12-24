El Ibex 35 cae un 0,23% en la apertura y se sitúa en los 17.142 puntos

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este miércoles, 24 de diciembre, día semifestivo por la celebración de la Nochebuena, con un ligero retroceso del 0,23% respecto del cierre récord del martes, lo que llevaba al selectivo madrileño a cotizar en los 17.142,33 puntos.

Las empresas del Ibex 35

Entre las principales subidas observadas en los primeros minutos de negociación en la Plaza de la Lealtad destacaban las de Aena (+0,59%), Repsol (+0,57%) y Grifols (+0,55%).

Por contra, la apertura más negativa correspondía a Rovi (-0,72%), Bankinter (-0,70%) y ACS (-0,53%).

Entre los representantes de la banca en el Ibex 35, además de Bankinter, el resto de valores también comenzaba la sesión a la baja, con Santander cediendo un 0,39%, CaixaBank un 0,29% y BBVA un 0,15%. Asimismo, los títulos del Sabadell perdían un 0,03% y los de Unicaja Banco un 0,29%.

Mercados internacionales

En una jornada con gran parte de los mercados cerrados o abriendo solamente media sesión, la atención de los inversores sigue puesta en el rally de los metales, después de que el oro y la plata hayan pulverizado sus máximos históricos, una tendencia que se extiende también al platino o el cobre.

En el mercado de divisas, el euro mantiene su fortaleza frente al dólar y cotiza por encima de 1,17 billetes verdes ante la perspectiva de nuevos recortes de tipos en Estados Unidos, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) ha dado por concluido el ciclo de ajuste de su política monetaria.