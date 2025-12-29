El truco para acabar con la grasa de la campana que conquista a los más vagos: no tienes que hacer casi nada

No tienes que hacer casi nada, la campana quedará libre de grasa con un truco que conquista a los más vagos. Podremos descubrir lo mejor que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo posible. Un giro radical en la manera de hacer limpieza que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que disponemos de tiempo para hacer realidad aquello que queremos.

No tienes que hacer casi nada

Casi nada tendrás que hacer para acabar con la grasa de la campana, sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos para disfrutar de una casa lo más limpia posible. Empezando por la cocina, una de las partes que más tenemos por delante en estos días.

La campana de la cocina puede quedarte perfecta si tienes en cuenta lo que puedes conseguir con la ayuda de un truco casero que se encarga de acabar por completo con la grasa que puede convertirse en un problema. Esta mezcla infalible te servirá para limpiar tu casa y obtener la mejor forma de hacer realidad esta campana en perfectas condiciones.

Este es el truco para acabar con la grasa de la campana de la cocina

Los expertos en Armariosycocinasymás pueden darnos algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca, con ciertos remedios naturales y consejos que nos ayudarán a obtener una campana extractora que nos quedará como nueva:

Utilizar una esponja suave para limpieza. No existe un material concreto para la limpieza de las campanas extractoras, lo que siempre hay que evitar es hacerlo con materiales ásperos o metálicos ya que rayaremos los elementos plásticos o metálicos de la campana. Lo mejor es utilizar una esponja suave y un producto de limpieza adecuado, por ejemplo una mezcla de agua ,de jabón ( tipo fairy) y unas gotas de amoniaco. Utiliza vinagre blanco. El vinagre puede es muy útil para esta tarea doméstica. Hay que mezclar la misma cantidad de vinagre y de agua tibia en un recipiente para limpiar la campana extractora de tu cocina. El vinagre es un producto muy eficaz para quitar las suciedades y desinfección de las campanas extractoras. Quitar la grasa de la campana extractora. Otro truco para desengrasar la campana extractora es frotar bien con una mezcla de agua y lejía. Es un método muy eficaz para eliminar la grasa que queda en la superficie de la campana extractora.Aquí hay que tener cuidado con no pasarse en la mezcla de lejía con el agua, siempre debe de haber una cantidad muy superior de agua respecto a la lejía. Limpiar el filtro de grasa. Lo más complicado de la limpieza de una campana extractora es el filtro antigrasa, ya que es la pieza donde se concentra la mayor cantidad de grasa de toda la campana. Se recomienda limpiarlos cada mes como mucho, pero también va a depender del tipo de cocinado que hagamos normalmente , evidentemente si hacemos mucha cocina al vapor o hervido no se va a ensucair tanto como si lo que habitualmente cocinamos son fritos. Se pueden limpiar en el lavavajillas siempre y cuando no se utilicen pastillas 3 en 1 o 5 en 1 ya que llevan aditivos que afectan al baño de cromo que llevan todos los filtros antigrasa de las campanas. Por lo que nuestro consejo es que si el filtro no es de acero inoxidable no se lave en el lavavajillas.

Cuando los filtros son metálicos sin ser acero inoxidable nuestro consejo es meterlos en un barreño con agua templada un poco de jabón neutro y un tapón o dos de amoniaco, dejarlo un par de horas hasta que se reblandezca la grasa , frotar con una esponja suave y enjuagarlos después con agua templada o fria.