Hacienda está persiguiendo a estas personas y lo hace oficial: se acabó sacar esta cantidad de dinero del cajero

Hacienda tiene el propósito en 2026 de aumentar el control sobre los movimientos de dinero de los ciudadanos con el objetivo de evitar el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Por ello, ha puesto el foco en los ingresos y retiradas de dinero en efectivo en el cajero del banco, que es una práctica que realizan millones de españoles en el día a día. Los bancos tendrán la obligación de notificar a la Agencia Tributaria cuando se superen ciertas cantidades. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los límites de Hacienda con las retiradas e ingresos de dinero en el cajero.

Antes que nada, hay que dejar una cosa clara: Hacienda no fija ningún límite para la retirada o ingreso de dinero en efectivo en el cajero de un banco. Aunque muchas informaciones den lugar a lo contrario, la Agencia Tributaria permite manejar cantidades hasta los 100.000 euros (hay que completar el modelo S1), pero sí está atenta a todos los movimientos de los ciudadanos y puede pedir que se justifique el ingreso o el pago cuando se superan ciertas cantidades.

Esto lo dicta el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en su artículo 37, en el que informa que los bancos tendrán la obligación de poner en conocimiento de Hacienda, a través del modelo 171, los ingresos y retiradas de dinero en efectivo en el cajero del banco que superen los 3.000 euros. A partir de esta cantidad, la entidad financiera está obligada a notificar a la Agencia Tributaria, que podría abrir una investigación para conocer el origen y destino del dinero. Algo similar sucederá cuando haya de por medio algún billete de 500 euros.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales, también obliga a los bancos a identificar a las personas que sacan 1.000 euros, pero esto es sólo para consumo interno de la entidad financiera. Hacienda sí que prohíbe, según dicta la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, los pagos de más de 1.000 euros en efectivo cuando de por medio hay empresas o profesionales. Sobre los trabajadores autónomos se ha estrechado el cerco en este 2026, ya que desde Hacienda vigilarán mensualmente los ingresos y pagos que se realicen a través del banco.

El Banco de España, Hacienda y el dinero del cajero

El Banco de España se ha pronunciado recientemente sobre las retiradas de dinero en el cajero, las identificaciones y la posible intervención de Hacienda. «Las entidades deben entregar la cantidad solicitada, siempre que exista saldo en cuenta. Si vas a retirar una cantidad importante, tu banco podría solicitar que le avises con antelación razonable, siempre que no disponga de fondos suficientes para atender tu petición», dice en un comunicado.

«Tu banco podrá exigir que te identifiques cuando ingreses dinero y lo hará necesariamente cuando realices una operación en efectivo por un importe igual o superior a 1.000 euros», dice el Banco de España sobre una acción que no tiene que ver con una posible investigación de Hacienda, que esto sucederá a partir de los 3.000 euros.

Si esto sucede y el ciudadano no ha podido justificar el ingreso o retirada, las multas pueden ir del 50% al 150% de la cantidad que no se haya podido justificar, además del pago del IRPF correspondiente que no se ha abonado en su día. Por lo que respecta a la sanción por pagar en efectivo, más de 1.000 euros a un autónomo, la sanción será del 25%.

Por ello, desde el Banco de España recomiendan guardar el justificante de la retirada o ingreso del dinero y también tener a mano todas las facturas por si Hacienda realiza un requerimiento tras sacar dinero del cajero.