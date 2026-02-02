La banda de hackers conocida como HaciendaSec se jacta de un ataque masivo al sistema informático del Ministerio de Hacienda y amenaza con vender los datos personales y financieros de 47,3 millones de españoles que podrían quedar en manos de estafadores y chantajistas.

Los ciberdelincuentes están ofreciendo a la venta en la internet oscura o Dark Web una base de datos actualizada que afecta a 47,3 millones de ciudadanos, incluyendo números de DNI o NIF, nombres completos, direcciones residenciales, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, datos bancarios IBAN.

No sólo se trata de datos personales, un hecho grave de por sí, los hackers de Hacienda también ofrecen información financiera relacionada con los impuestos de empresas y ciudadanos de a pie.

La venta de los datos de Hacienda

La alerta del ataque de los hackers a Hacienda parte de la conocida plataforma Hackmanac de ciberseguridad, que concentra su actividad en monitorear los ciberataques reales verificados y advertir de ellos en su sitio web http://HackRisk.io.

Se trata de la misma compañía de ciberseguridad que alertó del ataque a Endesa hace unos semanas y calculó hace unos meses que España sufría, mensualmente, una media de 30 ataques informáticos relevantes a sus empresas.

Ahora, los ciberestafadores están en disposición de comprar los datos robados a Hacienda por los hackers, para estafar, chantajear o suplantar la identidad de los clientes del ministerio.

Aunque de momento, y como en el caso del hackeo masivo a Endesa esta semana, no se ha verificado un fraude en cadena, el riesgo crece con el tiempo. Los datos robados pueden usarse para estafar por el método del phishing y personalizado a los clientes del portal.

Un portal español de citas sexuales

Antes que el Ministerio de Hacienda, el último objetivo de los hackers en España fue un portal español de citas sexuales y eróticas.

Los datos robados de los miles de usuarios del portal español de servicios de compañía, eróticos, sexuales, transexuales, hombres, mujeres y homosexuales, ya circulan libremente por la red oscura en busca del mejor postor que los compre con el fin de utilizarlos para delinquir.