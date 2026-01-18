Los datos robados de miles de usuarios de un portal español de servicios de compañía, eróticos, sexuales, transexuales, hombres, mujeres y homosexuales, ya circulan libremente por la internet oscura en busca del mejor postor que los compre con el fin de utilizarlos para delinquir.

Son las consecuencias del ataque informático de la banda de hackers Sorb, conocida internacionalmente por su actividad febril y sus ataques informáticos para robar datos de todo tipo de víctimas, desde grandes compañías energéticas españolas a portales de citas como NuevoLoquo, en este último caso.

Ha sido una conocida plataforma internacional de ciberseguridad, Hackmanak, la que acaba de lanzar la ciberalerta del saqueo de 24.000 registros de datos de clientes y trabajadores del portal erótico español, «incluyendo nombres de usuarios, direcciones de correo electrónico, números de teléfonos y más». Los miles de datos robados ya circulan en el mercado negro.

Los datos robados ya se venden en la red

Se trata de la misma compañía de ciberseguridad que alertó del ataque a Endesa hace unos días y que calculó hace unos meses que España sufría, mensualmente, una media de 30 ataques informáticos relevantes a sus empresas. Ahora, los ciberestafadores están en disposición de comprar esos datos para estafar, chantajear o suplantar la identidad de los clientes del portal español de citas eróticas.

Aunque de momento, y como en el caso del hackeo masivo a Endesa esta semana, no se ha confirmado la existencia de un fraude en cadena, el riesgo crece con el tiempo. Los datos robados pueden usarse para estafar por el método del phishing y personalizado a los clientes del portal.

El daño no siempre es visible al instante, pero puede afectar a los clientes y al propio portal de citas durante los próximos meses.

Los ciberataques se multiplican

Pendientes de los datos del año 2025, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) alerta del auge en 2024 de los ciberataques a las empresas españolas, especialmente en sectores claves como son los organismos públicos, las telecomunicaciones o la banca.

INCIBE ha registrado en 2024 cerca de 100.000 incidentes revelando una falta de recursos para combatir la plaga de los ciberataques y nombrando los más comunes:

Phishing y Fraude : campañas de suplantación de identidad por correo electrónico y teléfono para robar datos personales.

: campañas de suplantación de identidad por correo electrónico y teléfono para robar datos personales. Malware y Ransomware : aumento significativo, con España registrando un alto porcentaje de ataques ransomware a nivel europeo, especialmente en el retail.

: aumento significativo, con España registrando un alto porcentaje de ataques ransomware a nivel europeo, especialmente en el retail. Hacktivismo: ataques de denegación de servicio, a menudo con motivaciones geopolíticas, dirigidos a sectores gubernamentales y de transporte.

En total, INCIBE advierte que los ciberataques a intereses españoles aumentaron en 2024 un 16,6% más que en 2023. De la misma manera, el

67,6% de los asaltos afectaron a la ciudadanía y el 32,4% a las empresas, con especial atención a las pequeñas empresas y a los autónomos, con menos recursos para defenderse de los piratas informáticos.