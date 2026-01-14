La Guardia Civil ha terminado con las correrías de una peligrosa banda de ladrones magrebíes acusada de cometer más de 100 robos en gasolineras, comercios y viviendas de Murcia, Alicante, Almería, Granada, Albacete y Cuenca. Hay cuatro detenidos y se han recuperado 30 coches robados y joyas. El cabecilla del grupo de ladrones tenía más de 100 antecedentes policiales y estaba en libertad y delinquiendo.

La investigación arrancó tras varios robos on fuerza en gasolineras de las provincias de Murcia y Alicante en el mes de julio. Pronto los investigadores descubrieron que todos los robos seguían el mismo patrón.

Los sospechosos se desplazaban de madrugada en vehículos robados para robar en las gasolineras. Una vez allí, usaban mazos o herramientas similares para forzar las puertas y robar en escasos minutos la caja registradora y las máquinas de tabaco. Posteriormente, las trasladaban a zonas aisladas donde las abandonaban después de vaciarlas..

Un botín de 80.000 € en una gasolinera

En uno de los robos cometidos en la provincia de Granada, los agentes intervinieron el móvil de uno de los sospechosos. De la información obtenida del dispositivo se observó un robo violento en el que varios encapuchados armados sustrajeron alrededor de 80.000 euros de una gasolinera ubicada en la pedanía murciana de Llano de Brujas.

Gracias a las imágenes, los agentes descubrieron que el grupo criminal no solo se dedicaba a robar coches y gasolineras, sino que también había cometido otros robos en establecimientos de hostelería e incluso en viviendas con moradores no dudando en emplear violencia para comértelos. La banda de ladrones siempre buscaba dinero y objetos de valor que pudieran tener fácil salida en el mercado negro, principalmente joyas.

Durante los meses de noviembre y diciembre la organización criminal centró su actividad en los municipios murcianos de Lorca y Mazarrón, donde perpetraron numerosos robos en gasolineras y casas de campo. Asimismo, aprovechando la madrugada de Nochebuena y Nochevieja, robaron en viviendas ubicadas en los municipios albaceteños de Cancarix, Agramón y Tobarra donde sustrajeron dinero, joyas y dos vehículos.

Detenidos cuando se mudaban a Almería

Dos de las detenciones se produjeron cuando dos de los sospechosos se desplazaban en un vehículo hasta Almería donde, según la información obtenida, iban a mudarse. Durante el registro del vehículo descubrieron bajo los asientos numerosas piezas de joyería robadas. Posteriormente, se detuvo a otros dos ladrones en San Javier y Cartagena (Murcia).

El grupo de ladrones estaba asentado en las provincias de Murcia y Alicante, pero tenía carácter itinerante y ha robado en las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana. Los detenidos cuentan con un amplio historial delictivo. Para cometer los robos adoptaban fuertes medidas de seguridad como desplazarse en vehículos robados a los que tapaban las placas de matrícula, o cambiaban frecuentemente de número de teléfono y de terminal.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha esclarecido más de 100 robos cometidos en gasolineras, comercios y domicilios de las provincias de Murcia (50), Alicante (20), Almería (12), Granada (10), Albacete (7) y Cuenca (3).

Los investigadores de la Guardia Civil de Murcia y de Alicante acusan a los detenidos de delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, sustracción de vehículo, receptación y de pertenencia a organización criminal.