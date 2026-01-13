La Policía Nacional ha reducido a un hombre armado con un cuchillo que ha intentado asaltar la Embajada de Rusia en Madrid la tarde de este martes. Un policía ha resultado herido leve durante la refriega para detener al sujeto que se ha agredido a los agentes que intentaban reducirle.

Los hechos han tenido lugar sobre las 17:00 horas de este martes, cuando un hombre se ha presentado ante la Embajada de Rusia en Madrid y ha comenzado a arrojar basura y otros objetos dentro de la sede diplomática.

La Policía Nacional ha detectado rápidamente al hombre mientras seguía lanzando objetos ante la puerta del recinto diplomático y arreciaba en sus insultos a Vladímir Putin y a la Federación Rusa con frases como «nos vas a matar todos».

El asaltante llevaba un cuchillo

Agentes de la Unidad de Intervención Policíal (UIP) y de los patrullas del distrito se han abalanzando sobre el asaltante impidiéndole trepar el vallado para acceder a la Embajada de Rusia y durante la refriega uno de los policías ha resultado levemente herido.

Los agentes han conseguido detener y desarmar al asaltante que portaba un cuchillo y ha sido conducido a comisaría en calidad de detenido.