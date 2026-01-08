Las fiestas navideñas en Madrid se han saldado con un récord de 45 apuñalados en reyertas, ajustes de cuentas y robos, todos entre los días 22 de diciembre y el 6 de enero. En estos días la Policía Municipal y las Fuerzas de Seguridad del Estado han incautado 30 machetes, 60 navajas y otras 150 armas blancas, un 183% más que el año pasado.

La media arroja la escalofriante cifra de casi tres ciudadanos apuñalados en Madrid cada día. Los datos se reciben con alarma, especialmente por el Ayuntamiento de la capital que lleva meses expresando su preocupación por el crecimiento de incidentes violentos con armas blancas.

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha exigido que se endurezca el castigo legal por portar armas blancas, hasta ahora una infracción administrativa, y ha acusado de pasividad al delegado del Gobierno al desde hace meses piden un plan específico para sacar las navajas y los machetes de la calles.

Tres apuñalados en 12 horas

La preocupación e indignación del Ayuntamiento de la capital están más que justificadas, después de que este miércoles se contabilizaran tres apuñalados en Madrid en menos de 12 horas.

A primera hora de la madrugada de este miércoles, un inmigrante peruano resultó apuñalado por varios ladrones para robarle en el distrito de Ciudad Lineal (Madrid).

La víctima, de 30 años de edad, recibió una cuchillada en el abdomen y se encuentra en estado grave en el hospital. La Policía Nacional confirma que se investiga un robo con violencia y han descartado que se trate de un enfrentamiento entre bandas.

Cuchilladas entre dos jóvenes chinos

Menos de 12 horas después, sobre las 23:30 de la noche, esta vez en Carabanchel, dos jóvenes chinos que compartían piso se enfrentaron en una pelea a muerte con cuchillos en su propio domicilio. Fueron los vecinos los que alertaron a la Policía llamando al 091 ante la brutalidad de la reyerta.

Los efectivos de la Policía Nacional y del Samur-Protección Civil se encontraron a los dos varones chinos, de entre 25 y 30 años, con graves heridas por arma blanca. Uno de los apuñalados estaba dentro del piso, el otro fue hallado en la calle cercana de Eusebio Moreno. Un reguero de sangre partía desde la puerta del piso de los dos implicados hasta el lugar donde se halló al segundo herido.

Ambos habían recibido puñaladas graves en el cráneo y en la cara, especialmente uno de ellos que estaba a punto de desangrarse. El SAMUR trasladó a los heridos a hospitales diferentes, donde han quedado ingresados y custodiados como detenidos por la Policía Nacional.

Con estos tres nuevos casos, el número de apuñalados en Madrid capital desde el 22 de diciembre ya alcanza la cifra de 48 víctimas de las armas blancas. Más de dos ciudadanos apuñalados al día en las calles de Madrid.